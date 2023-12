Forbudt sprøjtemiddel godkendt år efter år til kartoffelavl

Siden 2019 har danske kartoffel- og frøavlere hver år fået dispensation til at bruge sprøjtemidlet Reglone, der er forbudt i EU.

Senest gav Miljøstyrelsen i midten af november en ny dispensation, der løber frem til marts næste år, skriver Information.

Dermed handler myndigheden formentlig ulovligt. Det vurderer to advokater, som har udarbejdet et juridisk notat om sagen for Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Advokat Nikolaj Nielsen fra Kontra Advokater siger, at systemet går ud på, at man kan dispensere i nødsituationer.

- Grundlæggende er det bemærkelsesværdigt, at man så bare dispenserer år efter år efter år, uden at myndighederne på noget tidspunkt skriver noget om, hvorfor der foreligger en nødsituation, siger han til Information.

Over for avisen afviser Miljøstyrelsen kritikken fra advokaterne . Styrelsen betoner, at den mængde Reglone, der er givet dispensation til at sprøjte med, vurderes at være sikker for mennesker og miljø.

Ikke desto mindre vil miljøminister Magnus Heunicke (S) have sagen undersøgt nærmere.

- Jeg har igangsat en grundig juridisk analyse på baggrund af notatet, som vi har modtaget fra DN, skriver han i en kommentar til Information.

Reglone er mærket med advarsler som "Giftig ved indånding", "Mistænkes for at skade det ufødte barn" og "Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer".

EU’s agentur for fødevaresikkerhed (Efsa) har konkluderet, at der er en række "Kritiske bekymringspunkter" forbundet med brugen af midlet.

Myndighedens risikovurdering viste en uacceptabel risiko for både markarbejdere, forbipasserende, beboere og for fugle.

Dispensationen til de danske avlere er givet efter en undtagelsesbestemmelse. Den må kun bruges, når det er "nødvendigt på grund af en fare, som ikke kan bekæmpes på nogen anden rimelig måde", fremgår det ifølge Information af lovteksten.

