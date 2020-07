Forbudte plejeoptagelser får ældreformand til at kræve eftersyn

Formand for Folketingets ældreudvalg Jane Heitmann (V) vil have plejesektoren under et 360 graders eftersyn.

De ansattes behandling af 90-årige Else på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus er så uværdig, at det kalder på et 360 graders eftersyn af plejesektoren.

Det siger formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg og ældreordfører for Venstre Jane Heitmann (V), der har set de skjulte optagelser, som Ekstra Bladet har offentliggjort.

- Det har gjort et stort indtryk på mig at se de optagelser. Den måde, som Else behandles på, er så uværdig. Det er fuldstændig uacceptabelt, siger Jane Heitmann.

Optagelserne viser blandt andet, hvordan den ældre demensramte kvinde i syv minutter hænger i en lift, mens personalet forsøger at få hende til at presse afføring ud i en ble, der ligger på sengen.

Det sker, til trods for at Else flere gange siger, at det gør ondt.

Først da en tredje ansat kommer ind i rummet, bliver Else befriet fra liften.

På baggrund af optagelserne og to andre nylige sager i Aarhus vil Jane Heitmann indkalde sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i et samråd.

- Der har været en stribe sager, også før Aarhus, og derfor må ministeren på banen. Han skal fortælle, hvordan alle ældre sikres en værdig, kompetent og omsorgsfuld pleje, siger Jane Heitmann.

De nylige sager fra Aarhus har fået blandt andet Ældre Sagen til at foreslå flere uanmeldte besøg på plejehjem.

- Det er en udmærket idé med flere både anmeldte og uanmeldte besøg, siger Jane Heitmann.

Men det kan ikke stå alene.

- Der er et brug for et 360 graderes eftersyn af hele ældreplejen. Derfor har jeg opfordret ministeren til at indkalde partiernes ordførere til en drøftelse af tilsyn, anmeldte og uanmeldte besøg.

- Men også af plejepersonalets kompetencer, siger Jane Heitmann.

Optagelserne fra Kongsgården skulle have indgået i en TV2-dokumentar, men Aarhus Kommune fik nedlagt et fogedforbud.

Det blev af byretten og siden landsretten begrundet med, at den 90-årige kvinde ikke har kunnet give sit samtykke.

Dommerne mente, at det var krænkende for Else at vise billederne, og at det ikke var tilstrækkeligt, at et barnebarn, der er Elses værge, har accepteret, at optagelserne offentliggøres.

Siden optagelserne er Else kommet på et andet plejehjem, og Aarhus har erkendt de kritisable forhold.

Det har blandt andet ført til flere fyringer, ligesom en undersøgelse er igangsat.

Mandag bragte Ekstra Bladet optagelserne.

