Forbund: Kommuner bør ansætte flere i ældreplejen på fuldtid

For få af de stillinger, der bliver slået op i kommunernes ældrepleje, bliver slået op på fuldtid.

Og fuldtidsstillinger er en af vejene til at få bugt med det rekrutteringsproblem, der er i ældreplejen.

Det mener Mona Striib, som er formand for fagforbundet FOA.

- Jeg løber ikke rundt med armene over hovedet, for rekrutteringsproblemerne er voldsomme og alvorlige inden for ældreområdet, siger hun i en pressemeddelelse.

- Derfor er det så vigtigt, at kommunerne ansætter flere i fuldtidsstillinger i stedet for på deltid.

Sidste år blev 28 procent af kommunernes social- og sundhedsstillinger slået op på fuldtid.

Det viser tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisations database AMOS.

I 2019 blev 18 procent af stillingerne slået op på fuldtid.

Selv om der har været en fremgang, er det stadig ikke nok, mener formanden.

- Tallene viser jo desværre også, at langt de fleste stillinger stadig bliver slået op på deltid. Det duer ikke, når man samtidig har mangel på kvalificeret arbejdskraft, lyder det.

- Og det giver slet ikke mening, når der samtidig er ansatte, der arbejder deltid mod deres vilje.

En undersøgelse fra Social- og Ældreministeriet i 2020 viste, at 28 procent af de deltidsansatte sosu-hjælpere i ældreplejen gerne ville have flere timer. 9 procent af de deltidsansatte ville ned i tid.

I Aalborg er man lykkes med at få flere ansat på fuldtid.

Den nordjyske kommune har sammen med FOA indgået en politisk aftale om, at alle stillinger i ældreplejen som udgangspunkt bliver udbudt som fuldtidsstillinger.

Ifølge FOA er kommunen gået fra, at 65 procent af jobopslagene i 2019 søgte efter fuldtidsansatte, til 87 procent i 2021.

Torsdag skal social- og ældreminister Astrid Krag (S) i et samråd svare på, hvordan det kan sikres, at flere deltidsansatte bliver ansat på fuldtid.

