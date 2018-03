Fordele og ulemper ved brugt eller ny bil

Der er mange parametre at holde styr på, når man køber bil. Her giver to bileksperter deres bud på, hvad der er godt og dårligt ved en ny kontra en brugt bil.

Vi har knap 2,5 millioner personbiler i Danmark, og for mange er bilen uundværlig som transportmiddel til og fra arbejde.

Når bilen skal erhverves, står mange i dilemmaet: Skal man købe en helt ny bil eller en brugt bil? Og hvor brugt må bilen være?

- Jo billigere bil, jo lavere er værditabet, men man har så også højere udgifter til service, vedligeholdelse og reparationer, siger Karsten Meyland Lemche, der er testkører på FDM's blad, Motor.