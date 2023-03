Indlæggelser for milliarder kunne have været undgået

Over 66.000 gange blev patienter indlagt for blandt andet blærebetændelse, dehydrering og forstoppelse i 2022, og det er indlæggelser, der kunne være forebygget med den rette behandling.

Nye beregninger fra Danske Regioner viser, at de indlæggelser, der kunne have været undgået, sidste år kostede 2,2 milliarder og 4400 sygeplejerskers arbejde i et helt år.

Den slags indlæggelser er noget, som medarbejderne i sundhedsvæsenet burde bruge langt mindre tid på, siger Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner.

- Meget kan forebygges, og det skal vi gøre, for vi har brug for, at de personalemæssige ressourcer i sundhedsvæsenet bruges bedst muligt, siger han.

Beregningerne kommer i en tid med heftig debat om det pressede sundhedsvæsen. Politikere har over en bred kam udpeget netop denne udfordring som en af de helt centrale af slagsen.

Tirsdag præsenterede regeringen en ny sundhedskommission, der blandt andet skal komme med bud på, hvordan hospitalerne kan blive mindre pressede.

Her er det oplagt med initiativer for at mindske indlæggelser, der kunne være undgået, mener Kühnau.

- Der er flere løsninger. En af dem er et tættere samarbejde mellem vores ældremedicinske afdelinger på hospitalerne og den kommunale sundhedsindsats.

- Det kræver vejledning, rådgivning og tæt sparring, siger han.

Monika Rubin, politisk ordfører og sundhedsordfører for Moderaterne, kalder situationen ærgerlig. Hun spår, at den kommission, der nu er nedsat, kan komme med gode bud på, hvordan problemet mindskes.

Rubin mener, at der lige nu er en tendens til, at patienterne bliver kastet lidt frem og tilbage i systemet, og hun siger, at den nye sundhedskommission skal se på "Bermuda-trekanten mellem hospital, kommune og almen praksis".

- De her patienter skal jo helst ikke blive så dårlige, at de skal indlægges.

- Der er nogle strukturelle ting, der skal gøres bedre hele vejen rundt. Det er præcis det, vi vil med den her sundhedsstrukturkommission, siger Monika Rubin.

Hun påpeger også, at der er initiativer i gang for at forbedre situationen, blandt andet at flere kommuner har indført plejehjemslæger.

/ritzau/