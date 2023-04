Foreløbig vil kun to husstande tilbagebetale varmecheck

Siden 30. marts, hvor det har været muligt at anmode om frivilligt at tilbagebetale sin varmecheck, har to husstande benyttet sig af muligheden.

Det oplyser Energistyrelsen til Ritzau.

De to husstande har dog ikke sendt de 6000 kroner tilbage til statskassen, da de endnu ikke har modtaget fakturaen. De sendes ud to gange om måneden, lyder det fra styrelsen.

I et aktstykke fra 18. marts var forventningen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at omkring 17 husstande ville benytte sig af den frivillige mulighed for at tilbagebetale varmechecken på 6000 kroner.

Her lød det, at den frivillige ordning under betydelig usikkerhed kunne ventes at indbringe staten 100.000 kroner. Det svarer til, at 17 husstande betaler deres varmecheck tilbage.

Varmechecken blev uddelt i august sidste år til godt 411.000 husstande for at hjælpe dem igennem energikrisen. Dermed blev i alt 2,5 milliarder kroner udbetalt af den daværende socialdemokratiske regering.

Siden har Energistyrelsen vurderet, at op mod 10.600 husstande fejlagtigt fik den udbetalt.

Borgere, der ikke havde brug for pengene, modtog checken, fordi oplysninger i BBR-registret enten var forældede eller forkerte.

Det betyder, at flere borgere står registreret med et gasfyr, som de for længst har udskiftet.

På grund af fejlen ville daværende klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i august drøfte med aftalepartierne, om der kunne findes en måde for borgere at betale pengene tilbage, hvis de ønskede.

Den løsning kom så på plads over et halvt år efter.

Tilbagebetalingen fungerer som en general indbetaling, hvor borgere, der henvender sig til en e-mailadresse, vil få tilsendt en faktura fra Energistyrelsen.

Ingen er dog forpligtet til at betale sin varmecheck tilbage.

Tilbage i september sidste år oplyste Energistyrelsen til Ekstra Bladet, at et sted mellem 40 og 70 borgere havde henvendt sig med ønske om frivillig tilbagebetaling af deres varmecheck.

14. marts blev en supplerende ansøgningsrunde om en varmecheck åbnet. Ni dage efter havde næsten 20.000 borgere allerede ansøgt om at få en varmecheck.

