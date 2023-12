Forening advarer mod muligt kræftfremkaldende stof i tandpasta

Farvestoffet titaniomdioxid bliver brugt i en række tandpastaer for at give hygiejneproduktet sin kridhvide farve.

Men farvestoffet mistænkes for at kunne skade vores DNA og være kræftfremkaldende, hvorfor Tandlægeforeningen nu advarer mod tandpastaer, der indeholder stoffet.

Det siger foreningens formand, Susanne Kleist, efter at foreningen har foretaget en stikprøve, der har fundet farvestoffet i halvdelen af de i alt 23 tilgængelige tandpastaer.

- Det er fuldstændig unødvendigt at have i tandpasta, så jeg synes, at det er vigtigt, at man går ud og siger, at her kan du begrænse dit indtag af et potentielt farligt stof, siger hun.

Farvestoffet er ifølge EU-lovgivning ulovligt at bruge i fødevarer. Tandpasta defineres dog ikke som en fødevare, men et kosmetisk produkt, hvorfor det heller ikke er forbudt for tandpastaproducenter at bruge.

Ifølge Tandlægebladet er farvestoffet fundet i blandt andet Sensodyne Original, der er sælges på apoteket, i Matas, Netto og Super Brugsen.

Haleon, der står bag mærket Sensodyne, har skrevet til bladet, at deres forbrugeres sikkerhed er førsteprioritet. Brugen af farvestoffet bruges i overensstemmelse med alle gældende regler og industripraksis, lyder det videre.

Susanne Kleist håber også på, at varslingen fra Tandlægeforeningen kan fungere som et vink med en vognstang til producenterne, der ifølge hende ikke bør bruge stoffet i deres produkter, når det er unødvendigt.

- Alt hvad vi kommer ind i vores kroppe, som jo skal beskytte os mod sygdomme, skal jo ikke påføre en anden, uanset hvor lille risikoen er, siger hun.

Hun opfordrer forbrugerne til at tjekke bagsiden af deres tandpasta og se om den indeholder farvestoffet titaniomioxid.

- Og så vil jeg bestemt anbefale, at man smider den ud og køber en ny, som ikke indeholder det potentielt farlige stof, siger hun.

/ritzau/