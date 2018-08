Forening bag raketopsendelse: Det var en succes

Raketten "Nexø II" nåede 6500 meter op i luften, før den vendte næsen mod Østersøen igen.

Alt forløb som planlagt, da raketten "Nexø II" lørdag morgen blev opsendt fra Østersøen.

Det siger talsmand Mads Wilson fra amatørrumprogrammet Copenhagen Suborbitals, der har bygget og opsendt raketten.

- Vi er opstemte, glade og rigtig, rigtig trætte. Det skal fejres, og så skal vi sikkert have noget søvn, fortæller han på en skrattende forbindelse fra Østersøen.

Raketten, der blev opsendt kort efter klokken 09.30 lørdag morgen, nåede 6500 meter op i luften, før den begyndte sin retur mod Østersøen.

Teoretisk set kunne den nå 13.000 meter op baseret på vægt og brændstof, men højde var ikke en prioritet for denne mission, fortæller Mads Wilson.

- Det vigtigste for os var, at alt det, der skulle ske på opsendelsen, gik, som det skulle i den rigtige rækkefølge, og at vi fik raketten rigtig fint ned i en faldskærm, siger han.

Han peger på, at rakettens motor brændte i kortere tid end ventet, hvilken kan være skyld i, at den ikke kom helt så højt som håbet.

- Vi havde regnet med, at motoren brændte i lidt over 40 sekunder, men det gjorde den kun i 35 sekunder. Det giver en del mindre fart, så det kan godt være en del af forklaringen, siger Mads Wilson.

Efter den succesfulde opsendelse er blevet fejret, begynder det hårde arbejde igen for rumamatørerne.

Copenhagen Suborbitals, som har 50-60 medlemmer, har nemlig et mål om at få en mand i rummet i en væsentlig større raket.

- Nu skal vi i gang med at analysere de store mængder data, vi har fået på den her flyvning, lave en debriefing, og så skal vi i gang med at bygge den næste raket, fortæller Mads Wilson.

Hvornår det kommer til at ske, er dog svært at spå om, siger han. Men det kommer til at tage noget tid.

- Men planen er, at den næste raket, vi bygger, kommer til at have størrelsen til at have en person med.

- Hvornår vi kommer til at have en prototype klar, kommer dybest set an på, hvor mange penge og hvor meget tid vi har, men det er bestemt noget, vi stræber efter, siger Mads Wilson.

