Forening: Drop håndtryk for statsborgerskab under smittevækst

Det er grotesk og en hån mod sund fornuft, at der er planer om fra foråret at genindføre kravet om, at man skal give håndtryk for at få statsborgerskab, mens Danmark sætter gang i en række tiltag for at bekæmpe coronasmitte.

Det mener foreningen Fair Statsborgerskab! og en række nuværende, tidligere og kommende ansøgere om dansk statsborgerskab.

De har sendt et brev, der er stilet til ordførere og medlemmer af Folketingets Indfødsretsudvalg, i håb om at få dem til at droppe håndtrykskravet.

- Eller at I som minimum vil stille et ændringsforslag om at tilføje et afsnit, der fritager personerne, som ellers er omfattet af kravet om håndtrykket, i tilfælde af at sundhedsmyndighederne igen fraråder at give hånd for at mindske smitterisikoen, står der i brevet, der har 131 underskrivere.

De henviser blandt andet til, at den norske sundhedsminister, Ingvild Kjerkol, i sidste uge opfordrede til, at man i Norge dropper at give hånd, når man hilser på hinanden.

- Det vil forhindre spredning af smitte, sagde ministeren.

En af modtagerne af brevet er Lars Aslan Rasmussen (S), der er indfødsretsordfører og medlem af Indfødsretsudvalget.

Han mener, at afsenderne af brevet hele tiden har været imod håndtrykket og nu bruger coronakrisen som argument for at droppe kravet.

- Det ændrer ikke ved, at regeringen synes, det er en god idé at give hånd, siger han.

Ifølge indfødsretsordføreren kan kravet dog blive suspenderet i en periode, hvis der kommer en henstilling fra sundhedsmyndigheder om at lade være med at give hånd.

- Det er klart, at hvis vi til foråret frarådes at give hånd eller være flere mennesker samlet, så må det udskydes til et senere tidspunkt, siger Lars Aslan Rasmussen.

Ordføreren afviser, at det kan komme på tale allerede nu at føje et afsnit til, som gør det muligt at fritage folk fra kravet, hvis myndighederne på et senere tidspunkt fraråder at give hånd.

Brevet er dateret i onsdags og kommer altså i en periode, hvor Danmark bekæmper stigende smittetal.

Trods et højt antal vaccinerede har der siden midten af november været flere end 3400 nye bekræftede smittetilfælde per dag, og tal fra fredag viser, at der er over 400 indlagte med coronavirus på landets hospitaler.

Mandag træder nye restriktioner i kraft om blandt andet brug af mundbind i butikker og offentlig transport.

/ritzau/