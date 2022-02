Forening får Nørgaard-pris for at hjælpe unges musikdrømme på vej

Mandag er det syv år siden, at filmmanden Finn Nørgaard blev dræbt under et forsøg på at forhindre angrebet på kulturhuset Krudttønden i 2015.

Årsdagen markeres med uddelingen af den såkaldte Finn Nørgaard-pris, der i år tildeles nonprofit-foreningen "Det Starter Med Musikken".

Foreningen med hjemsted i København arbejder med at realisere musikdrømme hos udsatte unge, der lever på kanten af samfundet.

Med prisen følger 50.000 kroner.

- Det er en kæmpe ære at få lige netop Finn Nørgaard-prisen. Det er i vores øjne en af de fineste udmærkelser, man kan få.

- Vi brænder med kærlighed og faglighed for at skabe en ny og bedre vej for udsatte unges trivsel, selvværd og selvhjulpenhed, der muliggør livsændringer, siger Manuela Reith Rasmussen, næstformand i bestyrelsen for Det Starter Med Musikken, i en pressemeddelelse.

125 unge mellem 12 og 24 år har været på gratis musikworkshops i foreningens regi. Hovedparten af de unge har en eller flere diagnoser, knap halvdelen har et forbrug af rusmidler, og cirka 15-20 procent er indtrådt i det, som foreningen selv betegner som "negativt ladede miljøer".

Finn Nørgaard Foreningen har et fokus på antiradikalisering.

- Arbejdet med at forhindre radikalisering, hvor end den dukker op, stopper aldrig. Vi er stolte over at kunne anerkende prismodtagerne for deres uundværlige arbejde for at sikre ro og inklusion i vores samfund, siger Jesper Lynghus, næstformand i Finn Nørgaard Foreningen.

Et aarhusiansk projekt hædres også af foreningen. Det gælder "Cirkus Tværs", der er et såkaldt socialt cirkus med hjemsted i Gellerupparken i Aarhus. Cirkusset modtager et arbejdslegat på 25.000 kroner.

Foreningen er stiftet af Finn Nørgaards familie og hans nærmeste venner, efter at han blev dræbt af gerningsmanden Omar el-Hussein foran Krudttønden.

Senere samme aften affyrede gerningsmanden også skud foran synagogen i Krystalgade i København. Her blev Dan Uzan, som stod vagt foran synagogen, dræbt.

/ritzau/