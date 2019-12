Forening forventer at uddele over 300 tons overskudsmad

Lillejuleaften henter frivillige overskudsmad i supermarkeder og giver det videre til økonomisk trængte.

Uanset om du er studerende, kontanthjælpsmodtager eller pensionist, så kan du i år få hjælp til juleindkøbene.

Det sker, når foreningen Stop Spild Lokalt 23. og 24. december deler overskudsmad fra supermarkederne ud over hele landet.

Formand Rasmus Erichsen har i år store forventninger til uddelingen.

- Vi har generelt oplevet meget større interesse for hele projektet fra supermarkeder særligt, hvor mange, mange flere gerne vil være med.

- Men vi oplever også, at der er flere og flere, som efterspørger maden. Så der er stor efterspørgsel på både at gøre en forskel, men også at modtage hjælpen, siger han.

Det er ikke første gang, at Stop Spild Lokalt står for at give økonomisk trængte mad på bordet juleaften. Foreningen blev stiftet i 2016 af Rasmus Erichsen, der på daværende tidspunkt var 17 år.

Maden doneres af dagligvarekæder såsom Brugsen, Fakta, Netto og Føtex. Det er mad, der ellers ville være blevet smidt ud i forbindelse med de kommende helligdage.

Foreningen indsamler julemaden fra supermarkederne i 109 danske byer og uddeler det efter lukketid.

Sidste år var foreningens hidtil bedste. Her uddelte man 260 ton mad til knap 30.000 mennesker på landsplan.

I år håber foreningen at kunne hjælpe op mod 40.000 mennesker.

- Forventningen på landsplan er, at vi kommer til at uddele mere end 300 ton mad til en masse mennesker, som har brug for det her op til jul, siger Rasmus Erichsen.

