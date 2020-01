Forening frygter misbrug af kraftfuldt værktøj til udsatte børn

Ifølge regeringen skal børn selv kunne sige nej til samvær med forældre. Forening savner fagligt belæg.

Et anbragt barn skal ikke selv kunne afgøre, hvorvidt det vil afbryde kontakten med sine biologiske forældre.

Det mener Søren Skjødt, der er formand for Foreningen af Døgn- og Dagtilbud.

Regeringen med socialminister Astrid Krag (S) i spidsen foreslår ellers ifølge TV2, at udsatte børn og unge fremover skal have ret til at sige nej til samvær og kontakt med forældrene.

- En så alvorlig beslutning omkring afbrydelse af kontakt og samvær med sine forældre er en voksenbeslutning, og en beslutning som systemet omkring barnet skal tage, siger Søren Skjødt om regeringens forslag.

Forslaget fra regeringen kommer i forlængelse af, at statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale lagde op til, at flere udsatte børn skal tvangsanbringes.

Søren Skjødt roser regeringen for at sætte fokus på udsatte børns behov. Han er dog bekymret for forslaget om at give børnene retten til at afbryde forbindelsen til forældrene.

- Det er et kraftfuldt værktøj og en stor beslutning, som jeg kan være bekymret for, at vi lægger i skødet på barnet, siger han.

Han savner i øvrigt det faglige belæg for at lægge ansvaret over på de udsatte børn.

- Vi ved fra forskning, at det er afgørende for børnene at have kontakt med deres biologiske ophav. Samtidig kan vi se, at over halvdelen af anbragte børn søger tilbage til biologien efter endt anbringelse, siger Søren Skjødt.

Ifølge formanden vil det kun i "enkelte ekstreme tilfælde" give mening at lade spørgsmålet om samvær med forældrene være op til barnet.

Og børn i familier, der er pressede af sociale udfordringer vil ifølge Søren Skjødt være tilbøjelige til at træffe "forhastede beslutninger".

- Målet må altid være at gøre, hvad der er bedst for barnet på lang sigt, siger han og tilføjer:

- Det er en alvorlig beslutning og et kraftfuldt værktøj, som man giver kommunerne, og jeg kan frygte, at det kan komme til at blive misbrugt.

Social- og Indenrigsministeriet understreger, at "værktøjet, som Søren Skjødt henviser til, ligger hos børnene - ikke kommunerne.

/ritzau/