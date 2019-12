Forening: Ikke raketvidenskab at overvægtige udleder mere CO2

Ny forskning om overvægtiges klimaaftryk er stigmatiserende og bør bruges konstruktivt, mener forening.

Det overrasker ikke Per Nielsen, som er formand for Landsforeningen for Overvægtige, at svært overvægtige udleder mere CO2 end normalvægtige.

Det konkluderer en ny rapport fra Københavns Universitet ifølge Politiken.

Ifølge rapporten svarer den samlede ekstra klimaudledning fra overvægtige til 1,6 procent af klodens udledninger. Det er det samme som udledningen fra Mexico og Canada tilsammen.

Men hvad skal vi rent faktisk bruge tallene til, spørger Per Nielsen.

- Det er ikke raketvidenskab, at man udleder mere CO2, når man vejer mere. Men vi kan ikke bruge det til noget, hvis man bare siger, at overvægtige må tage sig sammen. Det har vi prøvet, det virker ikke.

- Kan vi bruge det konstruktivt, er vi kommet langt. Men det kræver politisk handling, lyder det.

