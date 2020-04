Forening kræver kompensation for hjemsendte diabetikere

Virksomheder, der sender diabetikere hjem, skal garanteres lønkompensation, mener Diabetesforeningen.

Diabetesforeningen opfordrer nu til, at virksomheder bliver garanteret adgang til lønkompensation, såfremt de lader diabetespatienter blive hjemme under coronakrisen.

Samtidig kritiserer foreningen myndighederne for at give modstridende meldinger om, hvordan risikogrupper er stillet i genåbningen.

Nu skal regeringen skære igennem og komme tvivlen til livs, lyder det, for retningslinjerne er for uklare lige nu.

Det siger Anne Sander, udviklingschef hos Diabetesforeningen.

- Vi ser alle frem til, at landet kan åbne igen, men der er ingen grund til, at personer med diabetes, som har højere risiko ved at blive ramt af coronavirus, skal sendes ud i første bølge af samfundsåbningen, siger hun i en pressemeddelelse.

Regeringen har besluttet, at liberale erhverv og domstole kan åbne mandag den 20. april.

Onsdag åbnede en række af landets skoler og daginstitutioner.

/ritzau/