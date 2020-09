Forening: Naturen kan ikke vente et år på politisk hjælp

Regeringen har udskudt forhandlinger om en naturpakke til næste år. Det møder kritik fra flere kanter.

Naturen kan ikke vente et år på, at regeringen får forhandlet en naturpakke på plads med Folketingets partier.

I disse år sker der nemlig en voldsom tilbagegang for arter såsom bier, sommerfugle og fugle, og derfor haster det. Det siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Mandag annoncerede regeringen beslutningen om at udskyde forhandlinger om en naturpakke til efteråret 2021.

- Når det går tilbage et sted, spreder det sig i økosystemet.

- Naturens krise i Danmark er rigtig alvorlig. Vi mister arter. Der er rigtig mange, der er truet af udryddelse.

- Vi har brug for mere vild natur, mere urørt natur, og det er derfor, at de løfter, der blev givet i valgkampen er så centrale, og dem skal der altså leveres på nu, siger Maria Reumert Gjerding.

Det er ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) coronakrisen, som har fået regeringen til at udskyde forhandlingerne om en naturpakke.

Idéen om en naturpakke blev allerede luftet i valgkampen sidste år, hvor Socialdemokratiet og SF samlet præsenterede et forslag om 15 nye naturnationalparker og 75.000 hektar urørt skov.

Ambitionen blev gentaget i forståelsespapiret i juni mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.

Men ifølge Maria Reumert Gjerding er politikere "uendeligt langt fra de løfter lige nu".

- Det er klart, at man skal hele tiden være i gang og sikre fremdrift. Det kan ikke udskydes et år, siger hun.

Miljøministeren har over for Jyllands-Posten afvist kritikken, som også er kommet fra flere partier i Folketinget.

Hun peger på, at der i regeringens finanslovsudspil er afsat 50 millioner kroner årligt fra 2021 til 2024 til at løfte naturen og biodiversiteten.

Samtidig hæfter hun sig ved, at der i forbindelse med finanslovsforhandlingerne er afsat en forhandlingspulje på 1,5 milliarder kroner, som de øvrige partier kan få indflydelse på.

Desuden faldt finansieringen til de første to naturnationalparker allerede på plads før sommerferien, lyder det.

Maria Reumert Gjerding opfordrer til, at der i efteråret - som minimum - bliver sat gang i en dialog med forskellige interessenter, herunder Danmarks Naturfredningsforening, for at finde ud af, hvordan man bedst kan hjælpe naturen.

For 50 millioner kroner årligt rækker ikke langt, siger hun og tilføjer:

- Man ville i bedste fald kunne få én naturnationalpark mere.

/ritzau/