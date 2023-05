Forening ønsker sårbare og kriminelle anbragt hver for sig

De Anbragtes Vilkår ønsker et opgør med den måde, landets sikrede institutioner er indrettet på.

Det fortæller foreningens formand, David Adrian Pedersen, til Politiken.

- Vi ser en udvikling, hvor flere socialt anbragte sidder i forråede miljøer sammen med kriminalitetsdømte, fordi man simpelthen ikke har specialtilbud nok. Det fortæller, at vi har opgivet den her gruppe unge.

Hans kommentar kommer i forbindelse med, at Politiken har afdækket vilkårene på landets sikrede institutioner, der er hjem for nogle af landets mest farlige og mest sårbare unge under 18 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

På grund af pladsmangel bliver socialt anbragte piger og drenge med svære psykiske problemer placeret på samme afdeling som unge, der er blevet varetægtsfængslet for grov kriminalitet.

Det fører ifølge eksperter til, at yngre, skrøbelige, socialt anbragte piger - oftest mellem 12 og 17 år - på institutionerne udsættes for voldelige overgreb af teenagedrenge, der i nogle tilfælde har bandetilhørsforhold, skriver avisen.

Susanne Peyk, som er leder af den sikrede institution Egely på Fyn, fortæller eksempelvis Politiken, at det kan ske, at en, som har udsat piger for overgreb, ender på en afdeling med en pige, som er blevet udsat for overgreb.

Tal fra Danske Regioner viser ifølge Politiken, at mens det kun var otte procent af beboerne på sikrede institutioner, der i 2012 var socialt anbragte, var det i 2021 hele 32 procent.

Imidlertid er der kommet færre varetægtsfængslede unge på de sikrede institutioner.

Politiken har tidligere skrevet om andre problemer på sikrede institutioner, heriblandt på Bakkegården, hvor vikarer har smuglet stoffer ind, som de har taget sammen med anbragte unge.

/ritzau/