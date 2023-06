Forening om diagnosestigning: Det er billetten til hjælp

De sidste ti år er antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser steget med 39 procent, og ifølge foreningen Bedre Psykiatri kan det blandt andet have noget at gøre med, at en diagnose ofte kan være den eneste måde for forældre at få mærkbar hjælp.

Det siger Jane Alrø Sørensen, som er generalsekretær i Bedre Psykiatri. Foreningen hjælper pårørende til folk med psykiatriske diagnoser - heriblandt forældre.

Foreningen ser primært to grunde til, at udviklingen er, som den er.

- Den ene er, at man er blevet væsentligt bedre til at se de børn og hjælpe de børn, som har brug for psykiatrien.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Den anden udvikling er, at det at få en diagnose i kommunerne ofte er adgangsbilletten til at få hjælpen til de udfordringer og den mistrivsel, som man kan se ved barnet som følge af den psykiske sygdom, siger Jane Alrø Sørensen.

Hun er desuden ikke overrasket over tallene for udviklingen, som beskrives i en rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed.

- Aldrig har så mange desperate forældre kontaktet vores rådgivning for at få hjælp til at komme i dialog med psykiatrien - for at få hjælp til deres børn, siger generalsekretær Jane Alrø Sørensen.

/ritzau/