Forening vil sætte ny fokus på sommertid i EU-debat

Klokken 02 natten til søndag er det endnu en gang blevet tid til at sætte uret en time frem, når Danmark går over til sommertid.

Det kan måske virke som en bagatel, når de fleste ure er digitale og gør det af sig selv.

Det er det dog ikke for alle.

Jørgen Bak, formand for Landsforeningen mod sommertid, har i mange år arbejdet for, at sommertid skal afskaffes til fordel for normaltid - også kaldet vintertid.

- Der er EU-valg i juni, og der er ingen grund til at sætte målene for lavt. Vi vil arbejde for, at det bliver et hovedtema i debatten, siger han.

- Det er vores plan at tage kontakt til alle dem, der stiller op.

- Vi vil forsøge at få rusket op i dem. Nu har man startet processen i EU-Parlamentet, så skal den ikke bare dø.

Sommertid er blevet indført i Danmark tre gange. Senest i 1980.

I 2019 besluttede et flertal i Europa-Parlamentet, at hvert enkelt EU-land inden april 2020 skulle tage stilling til, hvad der skal afløse de skiftende tider.

Formålet var, at landene skulle stoppe med at skifte mellem to perioder i 2021.

Alligevel fortsætter urene med at blive skiftet en time frem og tilbage igen hvert halve år.

Flere EU-lande har ifølge Folketingets hjemmeside givet udtryk for, at de foretrækker et skifte til sommertid.

I Danmark har der mest været tale om at overgå til permanent normaltid, da permanent sommertid vil give mørkere vintermorgener i Danmark.

- Det er jo faktisk også påvist, at det er usundt, siger Jørgen Bak om at miste en times søvn ved skiftet.

Det bekræfter søvnforsker Birgitte Rahbek Kornum, der er ph.d. og lektor ved Københavns Universitet.

- Skiftet gør ens helbred en smule dårligere dagen efter, siger hun.

Det er ikke, fordi man skal blive bekymret, hvis man misser en times søvn natten til søndag.

- Man plejer at sige, at jetlag tager cirka et døgn per time at komme over, siger Birgitte Rahbek Kornum.

