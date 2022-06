Foreninger om lang ventetid til psykolog: Unge mister håbet

Sen behandling kan have store konsekvenser for unge, der venter på psykologhjælp, advarer organisationer.

Unge med depression eller angst bliver mødt af månedlange ventetider, når de opsøger psykologhjælp på det offentliges regning.

Og mange risikerer at få det værre - med store konsekvenser for deres liv i øvrigt - mens de venter på behandling.

Sådan lyder det fra både Psykiatrifonden og landsforeningen Sind.

Siden nytår har unge mellem 18 og 24 år i princippet været sikret psykologhjælp betalt af det offentlige. Men ifølge Dansk Psykolog Forening er ventetiden i gennemsnit over et halvt år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Man kan nå at få det værre i ventetiden, og selv hvis man skulle komme sig, vil man måske have en periode, hvor man kan falde fra på sin uddannelse, mister sine relationer eller bliver dårligere til at pleje dem, siger Torsten Bjørn Jacobsen, der er psykiater og formand for Psykiatrifonden.

- Det er konsekvenser, som det kan være meget svært at rette op på bagefter. Vi ved, at unge mennesker, der ikke får den nødvendige behandling til psykisk sygdom, ikke får det samme liv, som de ellers kunne have fået.

Puljen til psykologhjælp for unge er ikke bundløs, og derfor er mange psykologer med ydernummer, der tilbyder offentligt betalt behandling, stoppet med at tage nye patienter ind.

Så hvis unge med angst eller depression ikke vil vente i månedsvis på hjælp, må de selv til lommerne. Man kan kun få vederlagsfri behandling hos psykologer med ydernummer.

Hos de øvrige psykologer er ventetiden ofte markant kortere. Til gengæld koster en konsultation typisk omkring 1000 kroner.

Og det er en pris, som de færreste har råd til at betale, når der er brug for et længere psykologforløb, påpeger Mia Kristina Hansen, der er formand for Sind.

Som udgangspunkt bakker foreningen op om ordningen med gratis psykologhjælp til unge. Problemet er bare alle dem, der mister håbet, når de møder de lange ventetider.

- Nogle af dem, vi skuffer, har taget rigtig meget mod til sig for at gå til lægen og fortælle, at de faktisk har det dårligt. Og så møder de en mur. Så er der ikke umiddelbart hjælp, siger Mia Kristina Hansen.

Dansk Psykolog Forening anslår, at der er dobbelt så mange unge med behov for psykologbehandling, som den nuværende ordning kan rumme.

/ritzau/