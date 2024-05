Foreningerne sikrer pulsen i lokalsamfundene

Foreningslivet skaber liv og aktivitet. Ikke mindst i de mindre byer viser en undersøgelse fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet (SDU).

Aktive i landdistrikternes foreninger bidrager i høj grad til de lokale samfund på en bred vifte af områder.

I foreningerne i landdistrikter med 1000 til 3000 indbyggere er 33 procent af dem helt enige i, at foreningen altid vil engagere sig i opgaver, som har betydning for lokalsamfundets bevarelse og udvikling.

- Det er tydeligt, at engagementet er betydeligt større i de små byer med op til et par tusinde indbyggere. Det er jo også mere nødvendigt, hvis man skal have noget til at ske i de små samfund, siger Evald Bundgaard Iversen, lektor og centerleder på SDU.

- Foreningerne spiller en vigtig rolle mange steder som motor med både idræt og lokale aktiviteter og nogle steder endda med lokalbutikker.

I den lille by Oddense nordvest for Skive trådte foreningskræfterne til, da Dagli'Brugsen måtte lukke.

Alfred Brunsgaard er formand for Oddense Idrætsforening. Den har givet tilsagn om et rentefrit lån, så der kan komme en ny dagligvarebutik op at stå.

Foreningen har 540 medlemmer i et sogn med 1100 borgere.

- Vi er hinandens forudsætning. Hvis den ene forsvinder, så går det voldsomt ud over den anden. Vi prøver derfor at bakke hinanden så godt op, som vi kan på kryds og tværs, siger han.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) kalder undersøgelsen et stort skulderklap til de frivillige.

- Det understreger den enorme værdi, der bliver leveret ikke kun for medlemmerne men også fra deres lokalsamfund. Et velfungerende foreningsliv kan være forskellen på udvikling og afvikling lokalt, siger Thomas Bach, næstformand i DIF.

Ifølge centerleder Evald Bundgaard Iversen er der dog grænser for, hvad civilsamfundet kan magte at løfte.

- Civilsamfundet kan meget. Men de kan ikke vende den generelle udvikling fra land til by. Presset går jo fortsat mod de store byer, siger han.

Regeringen ventes i de nærmeste måneder at præsentere sit udspil for landdistrikterne.

/ritzau/