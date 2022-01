Forfatter af omtalt actioncard beklager: Det skulle gå stærkt

Det var en korfattet, angerfuld juridisk specialkonsulent ved navn Tobias Gilbæk Berg, der torsdag vidnede for Minkkommissionen.

Han skulle forklare omstændighederne bag et actioncard, som han skrev til brug af politielever i november 2020 i forbindelse med aflivningen af mink.

Actioncardet udløste senere en advokatundersøgelse, der fandt, at det havde "urigtigt indhold."

- Hensigten var, at de her minkavlere, som der blev ringet til, fik mulighed for at træffe deres beslutning på et fuld oplyst grundlag.

- Jeg havde gerne set, at der havde været skrevet et forbehold ind. Det er jeg ked af, og jeg kan kun beklage det her over for dem, der har forstået det her som et pres, sagde han til kommissionen.

Fire dage før han skrev actioncardet, var han blevet udlånt til Rigspolitiet for at hjælpe med information om corona-restriktioner. I mellemtiden havde regeringen meldt ud, at alle mink skulle aflives.

Han forfatter et actioncard, som politielever skulle bruge til samtaler med minkavlere.

I actioncardet skriver han blandt andet, at hvis minkavlerne nægter at lade myndighedspersoner optælle minkavlernes mink med henblik på at få en tempobonus, skal politieleverne sige:

- Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.

Efterfølgende har Rigspolitiet selv fundet otte tilfælde, hvor passagen kan være blevet brugt over for minkavlere, hvor der ikke var lovgrundlag til at kræve aflivning.

Torsdag forklarede den juridiske specialkonsulent under hvilke vilkår actioncardet opstod. Med et ark med talepinde fra Fødevarestyrelsen havde Tobias Gilbæk Berg 45 minutter til at skrive en guide til samtalerne.

- Det skulle bare gå stærkt, sagde han torsdag.

Tobias Gilbæk Berg forklarede, at han godt var klar over, at lovgrundlaget ikke fandtes, men at det var en forventning i Rigspolitiet, at Fødevareministeriet var i gang med at skaffe et lovgrundlag.

Efter at have skrevet actioncardet viste han det til politiinspektør Uffe Stormly og en juridisk sektionsleder. De skal godkende det og foretage en kvalitets- og legalitetssikring.

Tobias Gilbæk Berg forklarede Minkkommissionen, at han overfor den juridiske sektionsleder og Uffe Stormly påpegede den passage, der skulle bruges, hvis minkavlerne nægtede at lade myndighederne tælle deres mink.

Han husker hverken, at Uffe Stormly eller den juridiske sektionsleder havde bemærkninger til de to passager.

Under sin egen forklaring vedkendte Uffe Stormly sig, at han havde stået for kvalitetskontrollen af actioncardet.

/ritzau/