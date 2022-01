Forfatter Flemming Quist Møller er død - 79 år

Forfatter og tegner Flemming Quist Møller, der blandt andet har skrevet "Cykelmyggen Egon", er mandag død.

Det oplyser hans søn Carl Quist-Møller til TV 2 Lorry.

Flemming Quist Møller blev 79 år.

- Han faldt om ved morgenbordet med en blodprop i hjertet i mandags - for en uge siden. Han faldt om i det hus i Taarbæk, hvor han er vokset op og også har boet de sidste år af sit liv. Han blev lagt i koma på Rigshospitalet. Her har vi siddet omkring ham i en uge, siger Carl Quist-Møller til TV 2 Lorry.

Omkring klokken 12 mandag åndede Flemming Quist Møller ud, efter lægerne ikke kunne gøre mere, fortæller sønnen videre til mediet.

Ud over "Cykelmyggen Egon" står Flemming Quist Møller også bag kendte børnefortællinger som "Bennys Badekar", "Snuden" og "Jungledyret Hugo".

Han har også arbejdet som musiker, skuespiller, instruktør og tilrettelægger.

Manuskriptforfatter kunne han også skrive på cv'et. Til april udkommer filmen "De forbandede år 2", som Flemming Quist Møller har skrevet.

Carl Quist-Møller fortæller, at hans far nåede at se den færdigklippede film inden sin død.

- Han fortalte instruktør, Anders Refn, at det er et mesterværk. Han havde ingen hængepartier lige nu. Han var rimelig afklaret med det, han havde nået. Da han var ung, sagde han altid, at alt over 60 år, det betragter jeg som bonusår. Forleden sagde han, "nu er der gået 19 år, det er meget godt klaret", siger sønnen til TV 2 Lorry.

Klassikeren "Cykelmyggen Egon" fra 1967, der var hans debutbog, skabte Flemming Quist Møller ved en tilfældighed.

Myggen med den gule førertrøje opstod, mens han sad med sin lille søn på skødet, fortalte han i et fødselsdagsportræt i forbindelse med hans 75-års fødselsdag.

- Han havde fået et myggestik og for at underholde ham, så tegnede jeg en myg. En pludselig indskydelse fik mig til at sætte hjul på de lange ben. Jeg sagde, at det var en cykelmyg, hvilket fik ham til at grine højt.

Flemming Quist Møllers lange karriere har også ført et hav af hæder med sig.

"Bennys Badekar" er eksempelvis på Kulturministeriets kanonliste.

I 1993 fik han en Æresbodil for sine animationsfilm, og i 2019 blev han tildelt Statens Kunstfonds hæderspris, der gives til kunstnere med en særlig betydning for Danmarks kunst og kulturliv.

/ritzau/