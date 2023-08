Forfatter Jens Christian Grøndahl: Bogafbrænding er ikke ytringsfrihed. Det er at kvæle den

Den ideologiske kamp for retten til at afbrænde bøger tilsidesætter ethvert menneskeligt hensyn, mener forfatter Jens Christian Grøndahl, som gerne ser et generelt forbud mod retten til at skænde alle former for bøger