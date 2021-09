Hvis vi vil redde klimaet og sikre et bæredygtigt samfund, skal vi proppe flere mennesker ind i København, mener Simon Kjær Hansen, der har skrevet et forsvar for storbyerne i en tid, hvor byen ifølge forfatteren tales ned og landet op

Forfatter: Kampen mellem land og by må vindes af storbyerne – for at redde klimaet

Det gode og simple liv på landet og udflytning af arbejdspladser og uddannelser fra hovedstaden. I forsøget på at tale levevis uden for storbyerne op og undgå fraflytning fra og butiksdød i provinsen, er der en risiko for, at politikerne glemmer at sikre opbakning til urbaniseringen, der skal give plads til de 300.000 flere danskere, vi bliver de næste 15 år.

Det mener Simon Kjær Hansen, som har skrevet bogen ”Et forsvar for storbyen”, der udkom i denne uge med undertitlen "Tæt, højt og fælles er vejen til bæredygtighed i det 21. århundrede". Han er lige startet som leder af det nyetablerede Copenhagen Center for Public Policy på Københavns Universitet og har i mange år arbejdet for by- og klimaorganisationen C40 Cities.

”Jeg er ikke ude i en moralsk kampagne om, at alle burde flytte til storbyen,” påpeger Simon Kjær Hansen som det første, da Kristeligt Dagblad fanger ham på telefonen.

Hans ærinde er at forklare, hvorfor udvidelse af storbyer som København er afgørende for et bæredygtigt samfund. Han har selv boet i København, siden han var 13 år og forklarer også i bogen, hvorfor storbyen er et så fantastisk sted set med hans øjne. Derfor kan man godt få det indtryk, at han forguder alt ved storbyens liv, larm og løjer, mens fuglefløjt, frisk luft og fiskeri, man kan finde uden for byen, ikke rager ham en høstblomst.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sådan hænger det dog ikke sammen, forklarer han. Men han ser en tendens til, at mange meningsdannere taler bylivet ned, ligesom skiftende regeringer flytter arbejdspladser og uddannelser væk. Når byen tager initiativ til at vokse, møder tusindvis af beboere op med skilte og vrede budskaber om at stoppe byggeri på fælles åbne arealer, og det skaber frygt helt ind i Rådhuset, lyder oplægget til bogen.

Men hvad mener forfatteren, når han kalder bogen ”et faktabaseret forsvar for storbyen”, og hvordan kan "tæt, højt og fælles" være vejen til et bæredygtigt samfund?

”Jeg er meget optaget af, at den befolkningstilvækst, vi ved er på vej, sker i storbyen. Ifølge Danmarks Statistik bliver vi 300.000 flere indbyggere i Danmark de kommende 15 år. Og jeg ser gerne, at mange af dem bosætter sig i København eller i andre af landets store byer. Det er her, man af hensyn til klima og bæredygtighed bør sikre vækst og plads til disse mange mennesker. For i byerne kan de bo i etageejendomme, hvor boligerne typisk er mindre sammenlignet med et hus, der skal bygges til samme antal mennesker. Så der bruges færre ressourcer på at bygge, ligesom beboerne forbruger mindre energi,” siger Simon Kjær Hansen og fortsætter:

Jeg forstår godt, hvis man som borger mange steder oplever en affolkning og forsøger at bremse det. Men man skal passe på med, at pendulet svinger for meget den anden vej, og at vi bliver forhippet på at bremse urbaniseringen, som jeg mener er afgørende i klimakampen og for bæredygtighed. Simon Kjær Hansen, forfatter

”Der er også meget, man er fælles om i storbyen, når man bor tæt som i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Det er nemmere at cykle, og man er fælles om andre ressourcer som rekreative områder og energiforsyning. Alt i alt lever man langt mere bæredygtigt i byen. De fleste i København bor småt, tæt og højt, de smider mindre ud til affald, de kører mindre i bil, og deres gennemsnitlige udledning af klimagasser er halvdelen af den almindelige danskers.”

Men det kræver vel også mange ressourcer og udleder meget CO2 at bygge store bygninger, når byggematerialer skal laves og transporteres ind gennem byen - også til stor gene for byens beboere?

"Jeg har ikke tal på det samlede udledningsbillede, hvor man medtager eksempelvis forbrug og byggematerialer, så det er en vurdering, at der alt andet lige må være et mindre klimatryk ved at samle mennesker mere end at sprede dem. Blandt andet fordi mindre boliger i byerne også betyder mindre behov for byggematerialer til at starte med.”

Du nævner i din bog, at statslige penge og arbejdspladser flyttes ud af storbyerne, og at man bør standse den tendens. Men går det ikke den vej allerede, at folk i stor stil vandrer mod byerne, hvor der er arbejde og flere muligheder?

”Jo, det går den vej - og jeg forsøger at forsvare den udvikling. Jeg ser nemlig også en tendens til at tale imod byernes vækst både blandt politikere og i befolkningen. Det ser vi blandt andet i forsøget på at skabe flere beboelser på Amager Fælled, som er blevet standset af en stærk folkelig modstand. Hvis det fortsætter, risikerer vi, at man som kommunalpolitiker efterhånden ikke kan finde opbakning til at udvikle mere på for eksempel havneområder, som ellers er tømt for tidligere funktioner.”

Altså, jeg ser kraner, håndværkere og vejarbejde overalt i København i disse år. Der sker byudvikling og kvarterfornyelse mange steder - er det ikke korrekt?

”Ja, det sker, det ser man i Ørestad, i Carlsbergbyen, i Aarhus Havn og så videre. Men mange oplever disse steder som grå, kedelige og ensartede. Jeg kan godt forstå det et stykke af vejen, men det er også vigtigt at forstå den anden side, nemlig at disse steder bidrager til noget virkelig vigtigt. For jo, byerne er vokset. Men der er en risiko for, at det bliver sværere at fortsætte med det på grund af den folkelige og politiske modvilje. Meget af modstanden mod vækst kommer inde fra byerne.”

Når ressourcer, uddannelse og arbejdspladser flyttes ud af byen, sker det vel også for at sikre sammenhængskraften i hele landet, så det stadig er muligt at leve i provinsen?

”Det er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke ønsker, at alle skal flytte til byen. Kun dem, der vil og kan. Og i dag er det blevet alt for dyrt at slå sig ned i storbyerne. Jeg forstår godt, hvis man som borger mange steder oplever en affolkning og forsøger at bremse det. Men man skal passe på med, at pendulet svinger for meget den anden vej, og at vi bliver forhippet på at bremse urbaniseringen, som jeg mener er afgørende i klimakampen og for bæredygtighed.”

Du er uden tvivl et rigtigt bymenneske. I bogen nævner du også en masse fordele ved at bo i København, såsom kultur og mødet med forskellige mennesker, der som sådan ikke har noget med bæredygtighed at gøre. Er du også ude i en forherligelse af storbyen?

”Det er i hvert fald også en personlig bog, hvor jeg bruger egne oplevelser. Det er vigtigt at komme ind på, at mange mennesker er en særegnethed og en kvalitet for byen. Jeg oplever også en fordom, at bylivet er særlig hårdt og nærmest uværdigt på grund af trafik og travlhed. Mange hænger fast i den forestilling, som går tilbage til industrialiseringen og blandt andet ses, når man taler om grønne åndehuller.”

Der er da modsat også masser af fordomme om "Udkantsdanmark" og "den rådne banan", som dele af provinsen hånligt kaldes?

”Ja, det er korrekt. Der er fordomme om landet, der trives i bedste velgående. Men coronakrisen er et godt eksempel på, at der er opstået en forestilling om, at mange gerne ville flytte væk fra byen, hvis bare de kunne. Man overser lidt, at det nok ikke er tilfældet, og at mange som mig elsker byen. ”

Men der er da også mange byboere, der gerne vil væk fra bilos og støj, som byen også er præget af og som er til fare for vores sundhed?

”Ja, der er store problemer i storbyerne stadig, både hvad angår støj og forurening fra trafik. Jeg er stor tilhænger af forbudszoner for de mest forurenende biler. Der skal også tages fat på de store CO2-udledninger, som finder sted uden for byen fra fremstilling af for eksempel fødevarer, som forbruges af byboerne.”

Hvis du var borgmester, hvor ville du så starte?

”Så ville jeg lave en plan, som skulle sætte et ambitiøst mål om at nedbringe byens samlede CO2- udledning, som knytter sig til forbrug af varer og andet, der produceres uden for byen."

Og Lærkesletten på Amager Fælled, hvor byggeriet er indstillet - skal det bygges eller bevares?

”Jeg vil skynde mig at få færdiggjort det projekt, der har ligget klar og sikrer 2000 boliger på 12 hektar. Det er et lille stykke land til mange boliger. Men så skal der ikke bygges mere her. Andre steder er mere oplagte, som for eksempel havneområder.”