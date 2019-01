Nyt projekt: 20 forfattere skal fortælle historier fra alle egne af Danmark

20 forfattere skal tage del i og skrive om livet i 20 forskellige danske byer. Forfattere har godt af at opleve steder, de ikke kender til, siger litteraturprofessor

Hvem er Danmark? Det spørgsmål skal 20 danske forfattere finde svar på, når de i de kommende uger tager på opdagelsesrejse i danske byer fra Albertslund til Aalborg og Aabenraa.

Projektet er en del af Dansk Forfatterforenings nationale læse- og skrivekampagne ”Hvem er Danmark?”, og idéen er, at hver af de 20 forfattere skal opholde sig i en dansk by i en uge og her komme helt tæt på de lokale borgere.

Ud fra oplevelserne i byen skal forfatterne skrive en tekst, som bliver offentliggjort i den lokale avis, afholde skriveværksted for lokale skoleklasser og sammen med byens borgere debattere deres litterære fortolkning af livet i byen på det lokale bibliotek. Endelig skal projektet kulminere på scenen, når den store bogmesse Bogforum holdes til efteråret.

Fra Anne-Marie Mai, der er professor i litteratur ved Syddansk Universitet, lyder det, at det er en god idé at sende forfattere ud i landet.

”Litteratur og det at være på et bestemt sted hænger rigtig godt sammen, for vi er hele tiden et sted. At skrive om, hvor man er, og hvor ens historie finder sted, kan sætte tanker og fantasier i gang om, hvordan der er på stedet nu, hvordan der har været engang, og hvordan der vil være i fremtiden. Det kan være meget bedre at være på det sted, man skriver om, end at sidde hjemme og gruble over, hvordan der mon er et sted,” siger Anne-Marie Mai, der selv, da hun skrev sin bog om Bob Dylan, oplevede, at det gav en masse ny energi til skriveriet at besøge Duluth og Hibbing i Minnesota, hvor den amerikanske sanger og pristager af Nobelprisen i litteratur er vokset op. Samtidig kan forfattere også have godt af at komme ud og opleve dele af Danmark, som de ikke kender til, mener Anne-Marie Mai.

”Det er godt at få rusket lidt op i sin forestilling om andre steder. Det, man måske tror er en udkant, kan vise sig slet ikke at være det, når man først er der og konfronterer sine forestillinger med det, man rent faktisk oplever, de mennesker, man træffer, og det liv, man ser,” siger Anne-Marie Mai.

Det er ikke første gang i historien, at forfattere sendes på opdagelsesrejse i deres eget land. Det skete også i 1930’ernes USA, under depressionen, hvor ellers arbejdsløse forfattere som en del af Federal Writers’ Project fik til opgave at skrive om forskellige områder i det store land. Selvom projektets egentlige formål var at skabe arbejdspladser, resulterede det også i litteratur, som værdsættes i dag. Det gælder ikke mindst John Steinbecks Pulitzer-prisvindende roman ”Vredens druer”, der skildrer den økonomiske krise gennem familien Joads rejse fra hjemmet i Oklahoma til Californien.

Det mest kendte resultat fra Federal Writers’ Project, der varede fra 1935 til 1943, er måske alligevel guidebogserien ”The American Guide Series”, som gav en introduktion til de dengang 48 amerikanske stater og bød på lokale historier og essays om de enkelte byer og områder.