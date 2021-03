Forfatters råd til at komme igennem coronakrisen: At læse er en lise for sjælen

Kan vi omstille os under coronakrisen, kan vi også gøre det for vores klima, mener forfatter Kristina Stoltz, der opfordrer alle til at søge mod bøgerne for at komme igennem pandemien

Hvad er det værste ved denne tid?

At se, hvordan corona påvirker ungdommen. Jeg har selv en søn på 15 år og en papsøn på 18 år. Vi andre har en anden horisont og livserfaring. Vi har prøvet en masse ting af allerede, som de unge pludselig bliver bremset i. Et helt år eller to af et barneliv eller ungdomsliv er rigtig lang tid.

Hvad er det bedste ved denne tid?

Verdens temposkift ser jeg som utvetydigt positivt. Som forfatter er det at læse og skrive mit arbejde, og i den forstand er jeg altid i gang med “ro og fordybelse”. Men når man lever i et samfund, hvor det er normen at køre derudad i et forskruet tempo, er det svært at træde ud af den norm. Nu er vi alle tvunget til at sætte farten ned, og det giver en kollektiv fornemmelse af ro. Alle er gået et spadestik dybere. Det har gjort godt, at man har haft rum til at tænke sig om.

Nævn en bog, film eller anden kulturoplevelse, som har gjort indtryk på dig under pandemien.

“Reagan – fra Hollywood til Det Hvide Hus”, som ligger på DR TV, er en amerikansk dokumentarserie om Ronald Reagans regeringsperiode, men handler indirekte lige så meget om USA i dag. Vil man forstå Trump og hans vælgere, så skal man se den. Reagan repræsenterede utopien om et Amerika, der aldrig har eksisteret. Ikke desto mindre er det den forestilling, der lever videre med Trump. En republikansk drøm om et ubesmittet, storslået USA, der kører efter den gamle verdensordens tankegods – hvor man genopliver de gamle CO2-udledende industrier, fortrænger klimaforandringer og efterstræber uhæmmet vækst.

Hvilken ændring i dit liv eller dine vaner vil du bevare efter coronaen?

Jeg vil være mere opmærksom på mine omgivelser, naturen og den verden, vi lever i. Har jeg lyst til at rejse et sted hen, bliver jeg nødt til at spørge mig selv, om jeg skal gøre det eller kan lade være. Skal jeg flyve eller tage toget i stedet, tage på én lang rejse i stedet for mange korte? Corona har for alvor vækket mig i forhold til, hvilken katastrofe vi befinder os i. Vi er blevet tvunget til at bremse op, og når vi evner at lave så hurtige opbremsninger og forandringer i vores samfund under denne krise, kan vi også gøre det for vores klima. Det er mit inderlige håb, at vi bruger denne erfaring til at erkende, at vi ikke kan fortsætte som hidtil efter krisen. Vi kan ikke tænke vækst på den måde, vi har gjort. For så ødelægger vi vores verden.

Hvad er det bedste råd, du vil give andre til at komme igennem coronatiden?

Læs! At læse er en lise for sjælen; at åbne sig for ordene, for en fortælling, hvor man lærer fremmede mennesker og nogle andre livsomstændigheder end sine egne at kende. Intet kan udvide dit sjæleliv, din ro i kroppen og empati for andre, som det at læse. Hvad end du er stresset, ked af det eller føler dig ensom, så skal du læse.