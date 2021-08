Forgiftede kødspisere sætter deres lid til medicinsk forsøg

De 187 borgere i Korsør, der har indtaget det sundhedsskadelige stof PFOS, sætter nu deres lid til et forsøg med et kolesterolsænkende middel.

Det formodes at have den effekt, at det kan sænke PFOS-niveauerne i blodet. Det forklarer ledende overlæge Ann Lyngberg, Holbæk Sygehus.

- Vores forhåbninger til medicinen er jo, at vi kan få en behandling, der kan hjælpe de her mennesker til at udskille PFOS, siger Ann Lyngberg.

Hun vil på et informationsmøde mandag i Korsør fortælle de berørte borgere om perspektiverne.

Det er præparatet colestyramin, der er et velkendt og velafprøvet middel mod for højt kolesteroltal, som muligvis kan hjælpe Korsør-borgerne.

- Vi har nogle mindre studier, der er indicier på, at det kan hjælpe med at udskille PFOS.

- Men vi mangler dog det regelrette gode forskningsforsøg, der kan vise om det reelt er sandt. Så vi har håb om, at det virker, men vi ved det ikke, siger Ann Lyngberg.

Før forsøget med brug af præparatet kan indledes, skal Videnskabsetisk Komité i Region Sjælland sige god for det.

Det ventes drøftet i komitéen i begyndelsen af september.

I foråret kom det frem, at det giftige stof - som tidligere blev brugt i brandskum - havde spredt sig fra brandskolen i Korsør til en mark.

Her gik køerne fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset.

Giften spredte sig på samme måde til aftagerne af oksekødet.

Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

Kenneth Nielsen er formand for kogræsserforeningen, og han har store forhåbninger til forsøget med den kolesterolsænkende medicin.

Bekymringerne for helbredet fylder meget hos ham og de øvrige medlemmer, fortæller han.

- Det er noget, jeg tænker på syv dage om ugen. Sådan er der mange, der har det. For hvad kommer det til at betyde for sundheden for os selv og vores kære. Vi kan ikke slippe det mentalt, siger han.

Ann Lyngberg forstår bekymringerne, men understreger, at det ikke er givet, at borgerne bliver syge af de forhøjede PFOS-værdier.

- Det er en utrolig svær situation, de her mennesker står i. Men det er også vigtigt at vide, at selv om der er mulige helbredseffekter, så er det heldigvis ikke sådan, at det er sikkert, at man bliver syg.

Hvis forsøget med den kolesterolsænkende medicin bliver godkendt, vil resultaterne formentlig foreligge i sommeren 2022.

PFOS er identificeret som et såkaldt prioriteret farligt stof i EU's vandrammedirektiv, fordi det blandt andet er kræftfremkaldende.

