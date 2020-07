Forhandler tilbagekalder astronaut-is efter fund af metal

Fødevarestyrelsen opfordrer folk, der har købt astronaut-is, til at levere dem tilbage eller kassere dem.

Premier Is tilbagekalder pakker med den kendte astronaut-ispind, fordi der er fundet metalstykker i enkelte pakninger fra et parti.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen råder kunder til enten at levere isene tilbage til butikken eller smide dem ud.

Det kan nemlig ikke udelukkes, at der er metalstykker i flere pakninger.

Isene forhandles blandt andet i Netto, Rema 1000, Fakta og Kvickly.

Metalstykkerne kan ifølge Fødevarestyrelsen skade tænder, mund og svælg.

Astronaut-isen, der er kendt for at have en vingummibamse i toppen, har været på markedet siden 1958. Dengang blev den lanceret under navnet "Himmelhunden".

Formen på isen er inspireret af en sovjetisk rumraket.

Premier Is forhandler en lang række kendte isprodukter, blandt andet "Kæmpe Eskimo", der har fået en del omtale den seneste uge.

Det er sket, fordi et andet ismærke, Hansen Is, har valgt at droppe navnet, da det kan opfattes stødende. Premier Is har dog valgt at holde fast i navnet.

/ritzau/