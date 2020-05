Forhandlinger om næste fase indledes onsdag klokken 12.00

Adgangen for blandt andet turister over landets grænser bliver et emne i næste forhandling om genåbning.

Statsminister Mette Frederiksen (S) lægger op til forhandlinger med partilederne onsdag fra klokken 12.00.

Det fremgår af en mail, som Mette Frederiksen har sendt til partilederne.

På mødet onsdag ventes partierne at skulle tage stilling til en række ekstra åbningsinitiativer i lyset af de lave tal for smitte og indlæggelse.

Det skal efter planen ske på baggrund af nye beregninger fra Statens Serum Institut (SSI). Ifølge mailen forventer Mette Frederiksen at modtage rapporten inden klokken 9.00 onsdag morgen.

Herefter vil den "hurtigst muligt" blive sendt til partilederne, så de kan nå at orientere sig i beregningerne inden forhandlingerne.

- Vi forventer derfor, at vi kan mødes til forhandlinger ved middagstid. Så I bedes reservere kalenderen fra kl. 12.00 og frem onsdag d. 20. maj, står der i mailen.

Forhandlingerne ventes at foregå på Christiansborg i Folketingets lokaler. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så alternativt i Statsministeriet, fremgår det af mailen.

Den store Landstingssal er blandt de lokaler, der har været brugt til fysiske møder i de seneste uger, hvor politikerne har skullet sidde med stor afstand på grund af corona.

Allerede i sidste uge meddelte Mette Frederiksen, at hun ønskede forhandlinger om en yderligere genåbning onsdag i lyset af de lave smittetal.

Det har åbnet for en lang række ønsker fra partierne. SF ønsker eksempelvis fokus på mere hverdag for de unge, herunder 1. og 2. G'erne. Kulturlivet har også været et stort ønske for mange partier.

På en række punkter ventes partierne derfor hurtigt at kunne finde hinanden - hvis ellers tallene fra SSI tillader det.

Statens Serum Institut er blevet bedt om at regne på blandt andet åbning af kulturtilbud som museer, teatre, zoo og forlystelsesparker.

Desuden er højskoler, DR og TV2, sportshaller og uddannelser nævnt som emner, der vil blive regnet på.

Åbningen af landets grænser er til gengæld ved at udvikle sig til en knast i forhandlingerne.

De Radikale presser sammen med de borgerlige på for en åbning for blandt andet turister med lejebevis på et sommerhus på vestkysten.

Mette Frederiksen har også forsigtigt åbnet for den løsning, men regeringen har hidtil henholdt sig til en tidligere aftale om, at regeringen skal melde ud om grænsen senest 1. juni.

Inden partilederdebatten i sidste uge var SF blandt de partier, som mente, at det var for tidligt at åbne grænserne af hensyn til smitterisikoen.

Nu er Pia Olsen Dyhr dog mere positiv:

- Jeg er mere åben for at se på, at nogle kan komme over grænsen. Det er trist, at mange ikke har kunnet besøge deres børn eller kærester. Det mener jeg, er et anerkendelsesværdigt formål.

- Og så synes jeg også, at vi skal åbne for nogle af dem, der har lejet sommerhuse langs den jyske vestkyst. Så en yderligere åbning, men ikke en total åbning, siger Pia Olsen Dyhr.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, opfordrer statsministeren til at melde ud om grænsen allerede inden mødet onsdag.

- Hvis ikke hun gør det, er jeg sikker på, at meget af vores diskussion kommer til at handle om turisme, siger hun.

