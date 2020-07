Forhandlinger om redning til corona-fyrede er gået i stå

Forhandlingerne er brudt sammen om en redning til dem, der risikerer fyring, når lønkompensationen udløber.

29. august slutter ordningen med corona-lønkompensation, og i øjeblikket må de 48.856 danskere, som i dag er på kompensation, se langt efter en redningskrans.

Det skriver Politiken fredag.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter, der forhandler om en løsning, er så uenige, at de ikke har forhandlet i ugevis. Flere fagforbund vurderer, at forhandlingerne er gået i baglås.

- Jeg tror, det bliver rigtig svært at lande en aftale, og jeg tvivler på, at det lykkes, siger Torben Poulsen, hovedkasserer i fagforbundet Dansk Metal og leder af forbundets A-kasse, til Politiken.

- Man kan sige, at parterne tager en kraftig tænkepause, og der er, så vidt jeg ved, ikke sat dato på nye møder. Det er kompliceret det her, siger han.

Parterne indledte forhandlingerne om en ny model på opfordring fra regeringens økonomiske ekspertgruppe.

Ekspertgruppen forslog en ny dansk model for delejob.

Den vil gøre det muligt for kriseramte firmaer at undgå fyringer ved i stedet at skrue ned for arbejdstiden, sænke de ansattes løn eller erstatte en del af den med dagpenge.

Ekspertgruppens formand, økonomiprofessor Torben Andersen, kalder det over for Politiken dybt beklageligt, at forhandlingerne er gået i stå.

Professoren peger på, at Danmark med en ny ordning vil kunne undgå den ekstremt dyre løsning med lønkompensation nok engang, hvis en ny bølge af coronasmitte rammer Danmark.

Danmark ville have brugt en ordning for arbejdsfordeling under coronakrisen. Men på grund af skævheder i den eksisterende model indførte man i stedet lønkompensation.

En af de helt store knaster ved en ny ordning er funktionærerne – hundredtusindvis af lønmodtagere, som især arbejder inden for handel og kontorarbejde.

De har som udgangspunkt ikke mulighed for at dele job mellem sig.

Til gengæld har de ofte lange opsigelsesvarsler på op til ni måneder. Det vil kræve en ændring af disse opsigelsesvarsler, hvis de skal med i en arbejdsfordelingsordning, og det vil det store funktionærforbund HK Privat ikke uden videre, skriver Politiken.

Beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S) tror stadig på en aftale i august, siger han til avisen.

