Forhøjet niveau af giftstoffer fundet langs Vestkysten

Der er fundet forhøjede niveauer af giftstoffer fra gruppen PFAS langs strækningen af Vestkysten mellem Thyborøn og Bøvling Klit ved Thorsminde.

Det skriver Lemvig Kommune ifølge TV Midtvest i en pressemeddelelse.

Det er ingeniørvirksomheden Niras, som har undersøgt området og udarbejdet en rapport på baggrund af fundet. Vand-, jord- og græsprøver fra området er blevet analyseret for i alt 22 forskellige PFAS-stoffer.

Claus Borg, som er direktør for kommunens Teknik og Miljøforvaltning, siger, at det tyder på, at forureningen kommer fra havet.

- Vi har fået lavet en grundig kortlægning af hele området. Meget tyder på, at kilden til PFAS-forureningen skal findes i Vesterhavet, siger han.

Ifølge Niras var niveauet af PFAS også højere ved en losseplads syd for Thyborøn. Lossepladsen kan have bidraget til forurening af grundvandet, skriver Niras i rapporten.

PFAS står for perfluoroalkyl-stoffer og er en gruppe giftstoffer, som er svært nedbrydelige. I for store koncentrationer kan det ifølge Sundhedsstyrelsen føre til forhøjet kolesterol og nedsat antistofrespons på vaccination.

Målingen langs Vestkysten får også Miljøstyrelsen til at tage affære i andre dele af landet.

- Miljøstyrelsen vil tage havvand-prøver 50 andre steder i hele landet, skriver Lemvig Kommune i pressemeddelelsen.

Mens der ikke er en direkte fare forbundet med at bade i havvandet, opfordrer Styrelsen for Patientsikkerhed alligevel, at man som badegæst er ekstra forsigtig på stranden.

Styrelsen fraråder således "direkte kontakt med det blivende havskum, der ligger på stranden og i strandkanten eksempelvis efter en storm". Hvis man kommer i kontakt med havskummet, bør man vaske det af sig.

/ritzau/