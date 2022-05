Forkvinde for Grønlands Råd for Menneskerettigheder: Danmark må undersøge krænkelser af grønlændere

Qivioq Løvstrøm, du er forkvinde for Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Hvordan vurderer du sagen om de mange grønlandske kvinder, der ufrivilligt har fået lagt en spiral op?

Det er umenneskeligt, hvad der er sket. Vi er i Rådet rystede over, at der uden samtykke er sket systematiske opsætninger af spiraler på grønlandske piger og kvinder. Der er tale om grove krænkelser af menneskerettighederne, der kan være foregået i et stort omfang.