Forkvinde: Gymnasieelever møder i skole trods corona-mistanke

Selv om nogle gymnasieelever har mistanke om, at de er smittede med coronavirus, møder de alligevel op i skole. De får nemlig fravær, hvis de bliver hjemme i isolation.

Det fortæller Alma Tynell, der er forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), skriver Politiken.

- Mange elever er bange for at få en for høj fraværsprocent. Og det er reelt nok, for jeg har hørt om elever, som er blevet kaldt til fraværssamtaler, fordi de har været i coronaisolation, siger hun til avisen.

Hvis man som gymnasieelev ikke møder fysisk op i skole, noteres vedkommende som fraværende. I yderste konsekvens kan for meget fravær føre til bortvisning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Tynell er det et problem, at elever, der for eksempel er nære kontakter, ikke har krav på at blive tilbudt onlineundervisning hjemmefra og dermed undgå fravær.

Ifølge de nuværende reger kan den enkelte lærer vælge at tilbyde fjernundervisning. Her kan elever i isolation eksempelvis koble sig på gennem en videoforbindelse til klasseværelset. Så får eleven ikke fravær.

Dog forklarer Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier og rektor på Roskilde Gymnasium, at det ikke er muligt i alle fag. Og det er stadig op til den enkelte underviser, hvorvidt man vil og kan tilbyde det.

Han mener, at det med de stigende smittetal er nødvendigt, at der gøres noget ved fraværsreglerne, som stiller eleverne dårligt under corona.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) understreger over for Politiken, at der i forvejen er elastik i reglerne for fravær, så rektorerne på de enkelte gymnasier kan vurdere, at det fravær, eleven har haft, ikke bør medføre konsekvenser.

Derudover siger hun, at tilbud om nødundervisning ville kræve "mange flere ledige gymnasielærere," der kunne tage sig af dette, hvilket der ikke er.

- Men med de nye retningslinjer for nærkontakter, som kun gælder, hvis man er i husstand med en smittet, er det jo heldigvis også et fåtal, som er så meget væk, siger ministeren til avisen.

Rosenkrantz-Theil fortæller, at hun har sat ministeriet i gang med at se på, om man kan gøre det mere tydeligt, så eleverne kan føle sig sikre på, at der vil blive taget hensyn til fravær, som skyldes isolation.

/ritzau/