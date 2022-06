Forlag fjerner Tove Ditlevsens ord om "kvinder, der lesber". Det er "fortvivlende og farligt" mener litteraturkritiker

Morgenen er rig på nyheder, og flere af dem skal findes hos folkekirken. Morgensamling starter i den alvorlige ende:



Københavns Domkirke er stadig i søgelyset på grund af en sag, hvor en central placeret medarbejder er meldt til politiet for gennem flere år at have misbrugt et barn seksuelt. I dag skriver Berlingske, at Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, siden 2014 har fulgt sagen om overgrebet langt tættere, end det hidtil har været fremme. "Dog tilsyneladende uden at tage affære," skriver avisen.



Kirkehistoriker Rasmus H.C. Dreyer siger til Berlingske, at de nye oplysninger bekræfter et billedet af en alt for passiv biskop i overgrebssagen:



"I stedet for at undersøge anklagerne med henblik på at sanktionere den ansatte eller at rense ham, lod biskoppen som ingenting. Og så blev sagen tilsyneladende fejet ind under gulvtæppet. Det er biskoppens grundlæggende fejl i denne sag."



Biskop Peter Skov-Jakobsen siger til avisen, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen, der nu undersøges af Kirkeministeriet.



Roskilde Stift får sin første kvindelige biskop



Morgensamling fortsætter med at se på medlemmer af bispekollegiet, dog i et mere fredeligt - og historisk - lys. Onsdag valgte Roskilde Stift Ulla Thorbjørn Hansen som stiftets næste biskop. Hun bliver den første kvinde, der kommer til at besidde det bispesæde.



Kristeligt Dagblad var med i Det Gule Palæ i Roskilde, da valgets sidste timer udspillede sig. Og i dagens Kristeligt Dagblad giver fire iagttagere giver deres bud på hvilken type biskop, Ulla Thorbjørn Hansen bliver.

Den nyudnævnte biskop, Ulla Thorbjørn Hansen, modtager klapsalver i Det Gule Palæ i Roskilde. Foto: Leif Tuxen.

Transmænd går glip af kræftscreeninger



Vi forlader midlertidigt kirkens verden for at se nærmere på sundhedsvæsenet. Transmænd, altså personer født med en biologisk kvindelig krop, som har skiftet juridisk køn til mand, bliver overset i de nationale screeningsprogrammer for bryst- og livmoderhalskræft. Da de har et mandligt cpr-nummer og ikke registreres korrekt, bliver de ikke indkaldt automatisk.



Samtidig afviser hospitalerne at analysere celleprøver fra livmoderen hos en patient med et mandligt cpr-nummer, og en gynækolog fortæller i dag til Kristeligt Dagblad, at hun ligefrem oplever, at prøver smides ud eller kommer tilbage uden at være blevet analyseret.



Danskere er dybt bekymrede over børn og unges mistrivsel



Der er også grund til bekymring for børn og unge, mener seks ud af ti danskere. Lige så mange mener også, at der er for stort et fokus på, at børn skal præstere og opnå resultater, viser en ny undersøgelse. Hos forældre er antallet af bekymrede endnu større.



Centerchef hos Center for Ungdomsstudier ph.d. Søren Østergaard siger til Ritzau, at en voksende gruppe børn og unge "er vokset op foran skærmen og har aldrig udviklet evner til at begå sig". Både han og idrætsorganisationen DGI mener, at "presset skal lettes på børn og unge, så der kan skabes frirum og fællesskaber for at undgå, at så mange mistrives."



Undersøgelser som den nationale sundhedsprofil bekræfter voksne danskeres bekymring om, at det er ilde fat med unges mistrivsel og mentale helbred.



Ukrainske handicappede i Danmark forsømmes



Ukrainske flygtninge med handicap behandles "uværdigt", lyder det fra frivillige i det danske asylsystem. Der meldes blandt andet om mangel på voksenbleer, samt eksempler på for mange trapper, køjesenge og toiletter som personer med handicap ikke kan benytte. DR skriver, at mediet kender til i alt 16 tilfælde, hvor ukrainere i Danmark er blevet mødt af uhensigtsmæssige forhold.



Kritikken har fået SF til at kalde udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i samråd, og både Radikale Venstre og De Konservative vil have ham til at gå ind i sagen. Ministeren selv har endnu ikke kommenteret den.



Mere nyt om og fra Ukraine:





Kvinde forsøgte at hvidvaske milliarder



Apropos Rusland, så tilstod en 49-årig kvinde i går i Københavns Byret, at hun har forsøgt at hvidvaske 29 milliarder kroner for blandt andre russiske rigmænd.



"Det er en meget usædvanlig sag og vel nok den største sag i dansk historie, hvad angår hæleri og hvidvask," lyder det fra en retsanalytiker til DR.

Kvinden menes ikke at have spillet en hovedrolle i den opsigtsvækkende sag, men hun var med til at sikre, at pengenes oprindelse blev skjult for myndighederne.



Kvinden blev under afhøringen i byretten spurgt, om hun var klar over formålet med at skjule pengene for myndighederne.



"Ja, selvfølgelig," lød hendes svar.



DF freder kirkers vetoret mod vindmøller



Morgensamling vender nu blikket tilbage mod folkekirken. Onsdag blev den nye planlov præsenteret - en aftale, som sætter rammerne for hvor og hvornår i Danmark, der må bygges. Regeringen ville gerne have fjernet kirkers særlige indsigelsesret mod vindmøller fra den nye aftale, men det skete altså ikke.



Ifølge DR er det DF, der har fredet kirkernes vetoret. Det betyder, at stifter fortsat kan nedlægge veto mod opførelsen af vindøller i deres nærhed, hvis en kongelig bygningsinspektør vurderer, at de kan forstyrre udsigten til eller fra kirken. Det er sket mindst ti gange siden 2017 med henvisning til, at en sådan forstyrrelse vil ødelægge kirkernes kulturarv.

Ti gange har kirker nedlagt veto mod opførelsen af vindmøller, der ville forstyrre udsigten til kirken. Det møder kritik. Foto: Jens Christian Top/Ritzau Scanpix

Kritikere har tidligere kaldt det en forældet regel, der går ud over klimamål og hæmmer den grønne omstilling. En protest, som blev gentaget af Kristian Lund Kofoed fra Dansk Erhverv her til morgen til P1:



"Kampen mod russisk gas bør vægtes højere end æstetiske ønsker hos et tilfældigt menighedsråd."



"Fortiden slettes og forties af forlag og museer"



Fra én fejde til en anden. I et debatindlæg hos mediet kulturmonitor skriver litteraturkritiker ved Kristeligt Dagblad og forfatter Jeppe Krogsgaard Christensen, at det er "fortvivlende" og "farligt", når et forlag vælger at slette Tove Ditlevsens kritiske ord om lesbiske i ny genudgivelse. Også Peter Hansens kvindehad er udeladt på aktuel udstilling, skriver han.



Helt konkret er det i tilfældet med Tove Ditlevsen bogen ’Tove og Ester – en brevveksling’ fra forlaget Mikrobe, der mangler en passage fra den oprindelige udgivelse, hvor Ditlevsen blandt andet skriver:



“Så er min skumle mistanke m.h.t. Edel Saunte og dig altså ganske uberettiget, hvilket glæder mig, da jeg har hørt, at kvinder der ‘lesber’ skal være så ulykkelige.”



Noget, som også er blevet bemærket i en anmeldelse i Weekendavisen. Jeppe Krogsgaard Christensen skriver i sit debatindlæg, at redigeringen er "en utilgivelig synd og samtidig virkeliggørelsen af den paranoia og frygt, man kan have på identitetspolitikkens vegne".



Ikonisk dødsleg fra tv-serie bliver til reality-tv



Morgensamling slutter også et... interessant sted mellem frygt, virkelighed, fiktion og korrekthed.



I den sydkoreanske tv-serie "Squid Game", som er den mest sete Netflix-serie nogensinde, konkurrerer 456 økonomisk hårdt ramte mennesker mod hinanden i barnlige lege for at vinde en overdådig pengepræmie. Men taber man undervejs i legene, må man lade livet på drabelig vis.



Nu lancerer Netflix en reality-serie, hvor 456 ægte mennesker i virkelighedens verden skal konkurrere mod hinanden om en rekordstor præmiesum på 4,56 millioner dollar. Det svarer til 32 millioner kroner.



Den nye serie møder en del kritik, fordi mange ser den oprindelige fiktionsserie som en historie om ulighed til skræk og advarsel. Moralen fra serien ryger altså langt hen over hovedet på Netflix, lyder det.



Lanceringen fortsætter dog upåvirket, og taler man engelsk og har fire måneder til rådighed næste år, kan man søge om at lege med.

Filmselskabet lover i øvrigt, at man ikke skal satse livet i det nye show. Det værste, man risikerer ved at deltage, er at gå tomhændet hjem.