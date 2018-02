Forligsmand på spring for at løse konflikt

Det kan blive forligsmand Mette Christensens opgave at rede trådene ud, hvis overenskomstforhandlingerne ender med storkonflikt. Og hun har prøvet det før.

Torsdag er der indkaldt til møde i Forligsinstitutionen. Her skal forligsmand Mette Christensen forsøge at undgå den storkonflikt, som kan blive en realitet, hvis parterne ikke kan blive enige om nye overenskomster.

For når der ikke kan findes en løsning på konflikten, træder hun til for at mægle.

Mette Christensen er én af tre forligsmænd i Forligsinstitutionen, som varetager den uafhængige mæglerrolle i tilfælde af konflikter på arbejdsmarkedet.