Forløb i aflivning af mink

Ifølge regeringen er forløbet følgende:

* Tirsdag i sidste uge blev det besluttet i det centrale koordinationsudvalg at aflive alle mink. Det sker for at undgå mutation i coronavirus, der kan svække effekten af en kommende vaccine.

* Onsdag blev det meldt ud på et pressemøde.

* Fredag udsendte Fødevarestyrelsen et brev til alle minkavlere med ordre om, at alle mink skal aflives.

* I weekenden gik det op for regeringen, at den ikke har lovgrundlaget til at kræve, at alle mink slås ned.

* Søndag blev Folketingets partier orienteret om det.

* Samme dag orienterede Mogens Jensen Ritzau og Ekstra Bladet om det i et skriftligt svar.

* Mandag beklagede fødevareministeren, tirsdag beklagede statsministeren.

/ritzau/