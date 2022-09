Formand for Danske Svineproducenter om stigende foderpriser: Stemningen er "jammerlig"

Danish Crown står til at fyre 350 slagterimedarbejdere, fordi inflation og højepriser får svineproducenterne til at drosle ned. Det er en ærgerlig, men nødvendig udvikling, siger formanden for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.