Formand forventer at Nordic Waste betaler millionregning for jordskred

Til og med 9. januar har Randers Kommune brugt 41,5 millioner kroner på at modvirke, at et jordskred ved virksomheden Nordic Waste udviklede sig til en miljøkatastrofe.

Det er mange penge at skulle finde på et kommunalt budget, hvor bæltet i forvejen er spændt stramt.

Men det bekymrer Frank Nørgaard (DF), der er formand for kommunens miljø- og teknikudvalg, sig ikke om lige her og nu.

- Det er Nordic Waste, der er skadevolder, og derfor er det også virksomheden, der skal betale regningen.

- Jeg tror på og håber stadigvæk på, at Nordic Waste er en ansvarsfuld virksomhed, som selvfølgelig tager sit ansvar på sig, siger han.

Han mener, at Randers Kommune har gjort det nødvendige i forhold til at sikre, at der ikke skete uoprettelig skade på den nærliggende Alling Å og miljøet i det hele taget.

- Det har kommunen også fået ros for, og jeg er sikker på, at Randers Kommune også fremadrettet kan håndtere det her, hvis regningen ellers bliver betalt af Nordic Waste, siger han.

Han fortæller, at den seneste uges frost har betydet, at der er kommet mere ro på situationen ved jordskreddet, men at tøvejr hurtigt kan ændre på tingene igen.

- Der er et stykke vej endnu, før man kan begynde at genoprette området, men vi stopper ikke arbejdet, før Alling Å igen ligner sig selv og de trafikale forhold er tilbage ved normalen.

Nordic Waste havde ved seneste regnskabsaflæggelse 30. april sidste år en egenkapital på 16,5 millioner kroner.

Selskabet hævder selv at have brugt "et betydeligt tocifret millionbeløb" på at forhindre jordskreddet i at brede sig, inden Randers Kommune tog over.

/ritzau/