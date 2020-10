Formand: Kristendemokraterne er en fast del af dansk politik

Kristendemokraterne rækker ud til Venstre og De Konservative for at holde DF og NB fra indflydelse.

Kristendemokraterne holder lørdag første landsmøde efter at være blevet opstillingsberettiget til Folketinget. Og det sker med en håndsrækning til nogle af partierne i blå blok.

- Jeg vil love jer, at jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at KD aldrig mere skal samle vælgererklæringer. KD er fra nu af en fast del af dansk politik - også på Christiansborg, siger Isabella Arendt, der er formand.

Hun siger i sin landsmødetale, at Venstre og De Konservative har brug for det lille parti med fokus på familien og kristne værdier. I 2019 var der cirka 60.000 vælgere, der stemte på partiet, som var tættere på at opnå valg til Folketinget end i mange år.

Det efterlod dog et stemmespild i blå blok.

- Hvis jeg skal være lidt strategisk, kan jeg sige, at det er i jeres egen interesse, at KD kommer ind i Folketinget.

- Kristendemokraterne er opstillet igen, og vi er kommet for at blive. Vi fik næsten et mandat sidste gang. Mit råd er, at I tager os med allerede nu. Lad os mødes og se, hvad vi kan blive enige om.

- Vi har en fælles interesse i, at vi får to procent og ikke 1,9 procent af stemmerne, siger Isabella Arendt.

Ved valget i juni 2019 fik partiet 1,7 procent af stemmerne. I Vestjylland var kandidaten Kristian Andersen blot 194 stemmer fra at få et kredsmandat.

Kristendemokraterne kan hjælpe Venstre og Konservative med at fastholde deres værdier i kampen med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, hvis partiet kommer i Folketinget, lyder det.

- Især Jakob, har du brug for os. Uden KD er Venstre yderfløjen hos de borgerlige. Med KD som samarbejdspartner kan vi i stedet sikre en politik, som lander mere pragmatisk, mere midtersøgende og mere anstændigt, end I kan magte uden os, siger Isabella Arendt.

Hun takkede dog DF for at sætte fokus på de danske værdier for nylig.

Isabella Arendt har været formand for Kristendemokraterne siden 2019. Hun blev for alvor kendt i den brede befolkning, da hun få dage inde i valgkampen overtog efter den daværende mangeårige formand Stig Grenov.

Kristendemokraterne har ikke været i Folketinget siden 2005, men er igen opstillingsberettiget ved næste valg.

/ritzau/