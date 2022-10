Formand for Kristendemokraterne: Vi er det eneste ansvarlige parti med tydelige kristne værdier

Kristendemokraterne ser ikke længere abort som et overgreb på menneskelivet, men partiformand Marianne Karlsmose mener stadig, at det er det eneste parti, der både bygger på kristne værdier og har en økonomisk og socialt ansvarlig plan for fremtiden

Kristendemokraterne prøver igen.

Ved valget i 2019 manglede partiet kun et par hundrede stemmer for at få et kredsmandat i Vestjylland og på landsplan omkring 10.000 stemmer for at komme i Folketinget med fire mandater.