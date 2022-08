Formand for menighedsrådene: Omstridt præsteregel er overflødig

Den undtagelse fra ligebehandlingsloven, som folkekirken og andre trossamfund har i forbindelse med præsteansættelser, kan godt fjernes for folkekirken.

Det mener formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard.

- Den bekendtgørelse har i praksis ikke nogen betydning, og derfor er den overflødig, siger han.

- Når menighedsrådene vælger en præst, så sker det ud fra en helhedsvurdering og ikke ud fra køn. Det vigtige er, at menighedsrådene fortsat har mulighed for at vælge en præst, som også teologisk og personligt passer ind i det enkelte sogn.

Artiklen fortsætter under annoncen

DR skrev mandag, at et flertal af landets biskopper gerne vil have fjernet undtagelsen i ligebehandlingsloven.

Indre Mission ønsker dog fortsat, at man i folkekirken kan fravælge kvindelige præster i forbindelse med ansættelser.

Det udtalte bevægelsen, som er en konservativ organisation inden for folkekirken, mandag.

Men Søren Abildgaard mener ikke, at de dele af folkekirken, som ønsker, at undtagelsen bevares, kommer i klemme, hvis den fjernes.

- Lige præcis i det her tilfælde tror jeg, at de overvurderer den betydning, det har. Et menighedsråd vil jo stadigvæk have mulighed for at vælge ud fra kandidaternes teologiske holdninger, som passer til stedet, siger han.

Spørgsmål: Men de vil jo ud fra et teologisk synspunkt gerne have lov til at fravælge kvinder?

- Det afgørende er, at der skal træffes et valg mellem alle kvalificerede kandidater ud fra en helhedsvurdering. Så hvis man ønsker sig en missionspræst, kan man stadigvæk få det, og det er i langt de fleste tilfælde en mand, siger Søren Abildgaard.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har udtalt, at hun gerne vil drøfte med landets biskopper, om tiden er løbet fra den undtagelse i loven.

Det mener Søren Abildgaard umiddelbart, at den er.

- Det er en bestemmelse, der er skrevet i 1978. Det var en anden tid, og den har ikke nogen praktisk betydning, siger formanden.

Han understreger dog, at bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd endnu ikke har drøftet emnet.

Han påpeger i øvrigt, at undtagelsen fortsat kan have en berettigelse i andre trossamfund.

/ritzau/