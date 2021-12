Formand om milliardaftale: Det kan fastholde sygeplejersker

Nu er det op til regionerne at vise, at de ønsker at fastholde og tiltrække sygeplejersker, siger formand.

De strukturelle problemer er ikke løst, og løsningen er kun kortvarig.

Men det batter alligevel med den milliard kroner, som regeringen og en række af Folketingets øvrige partier søndag aftalte at afsætte til sundhedspersonale. Det mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

- Der er ingen tvivl om, at de mange penge, der blev sat af på finansloven i går, er godt for sygehusvæsnet.

- Det vil være med til at kunne fastholde og forhåbentlig også tiltrække nogle af de medarbejdere, som har forladt sundhedsvæsnet. På den måde kan det være med til at klare vinteren, siger hun mandag morgen.

Aftalen, der kaldes coronavinterpakken, skal blandt andet tilføre en milliard kroner til særlige, midlertidige indsatser i vintermånederne i sygehusvæsnet.

Det er op til regionerne i samspil med fagorganisationer at komme med et udspil til, hvordan pengene skal fordeles.

- Nu peger pilen på regionerne, i forhold til hvor klar er de egentlig til at gøre noget, som gør det muligt både at fastholde de sygeplejersker, der er, og nogle af dem, som har forladt det, fordi de synes, at lønnen var for dårlig, siger Grete Christensen.

Sygeplejerskerne strejkede i en periode fra juni til august, indtil Folketinget greb ind. Efterfølgende har der været flere arbejdsnedlæggelser.

Den politiske aftale om flere penge er indgået imellem regeringen og SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Kristendemokraterne.

