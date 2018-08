Formand: Regioner løser sundhedsvæsnets problemer

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, mener ikke, at regionerne har brug for strukturelle ændringer.

Der er udfordringer med de fem regioner, hvis primære opgave er at drive sundhedsvæsnet. Men strukturelle ændringer er ikke løsningen på problemerne.

Sådan lyder det fra formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

- Jeg må sige, at jeg er er helt overbevist om, at regionerne er løsningen på problemerne i sundhedsvæsnet. Det er ikke en helt masse ny struktur, der skaber de forandringer, vi har brug for, siger hun.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lægger ellers under pressemøde efter partiets sommergruppemøde op til, at strukturelle forandringer skal sikre en bedre sammenhæng i behandlingen i Danmark.

Det er dog uvist, hvad det skal betyde for regionerne.

/ritzau/