Formand for sportsfiskerforbund død efter kort tids sygdom

Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, døde fredag den 7. februar i sit hjem i Kolding efter kort tids sygdom. Han blev 71 år.

Det skriver Danmarks Sportsfiskeriforbund i en pressemeddelelse.

I et mindeord skriver næstformand Hans E. Nielsen, at Verner W. Hansen gennem sine 16 år som formand formåede at udvikle Danmarks Sportsfiskerforbund til at være en moderne natur- og miljøorganisation med fokus på et bæredygtigt lystfiskeri.

Sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund kæmpede han blandt andet for, at de forurenende havbrug i Danmark skal på land.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) skriver i et opslag på Facebook:

- Verner bliver savnet! En stor og vigtig stemme i den danske natur- og miljødebat er desværre død. Æret være hans minde!

Verner W. Hansen har været formand siden 2004, men han havde besluttet ikke at genopstille, når forbundet på en kongres i weekenden den 14. og 15. marts skal vælge ny bestyrelse.

Han går derfor glip af sin afskedsreception, men der vil i stedet være en mindehøjtidelighed ved kongressen.

Verner W. Hansen bliver bisat torsdag fra Nordre Kapel i Kolding.

