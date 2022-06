Formand: Uenigheder i Kristendemokraterne handlede ikke om abort

Uenighederne i Kristendemokraterne har ikke handlet om partiets abortpolitik.

Sådan lyder det fra partiets fungerende landsformand, Marianne Karlsmose, efter at partiets hovedbestyrelse har holdt møde lørdag.

- Det er helt ude af proportioner, at det er blevet tillagt abortspørgsmålet. Det, der har givet konflikterne, har meget lidt at gøre med det spørgsmål, siger hun.

Hun understreger, at der er bred enighed i partiet om politikken, når det kommer til abort.

Der var også god stemning på lørdagens møde situationen taget i betragtning, fortæller Marianne Karlsmose.

Ifølge hende har uroen i partiet handlet om, at partiet skulle vænne sig til at være i Folketinget igen.

- Det har været det at finde sine ben i forhold til at være en del af Folketinget, siger hun.

Hun forklarer det som, at der blandt andet har været uenigheder om, hvor meget formanden skulle være på Christiansborg.

Der har været en del uro omkring partiet siden begyndelsen af maj, da Kristendemokraternes eneste folketingsmedlem, Jens Rohde, meddelte, at han ikke genopstiller.

Jens Rohde vakte opsigt, da han fremlagde et forslag om at give alle kvinder i hele verden ret til abort. Det adskiller sig fra partiets 2030-plan.

Marianne Karlsmose fremhæver, at Jens Rohde trak forslaget tilbage igen.

- Jeg har hele tiden vidst, at han kom et lidt andet sted fra, end jeg selv gjorde. Men vi er meget enige om, at den tekst, der står i 2030-planen, er den, som vi fører politik ud fra, siger hun.

Senere i maj meldte partiets formand, Isabella Arendt, sig også ud af partiet.

Marianne Karlsmose mener, at partiet stadig har kampgejst, og at der er kommet en bedre stemning i partiets ledelse.

- Vi rykker sammen i bussen, og det skal vi også. Det har ikke været politiske uenigheder, der har været årsagen. Det har været tydeligt i dag, siger hun.

Efter planen har Kristendemokraterne generalforsamling i oktober. Marianne Karlsmose fortæller, at hun endnu ikke har taget stilling til, om hun vil fortsætte som formand.

/ritzau/