Formands dobbeltliv udløser krisemøde i 3F-hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen i fagforbundet 3F mødes ekstraordinært i næste uge for af få "nogle afklaringer" i forbindelse med den historie, B.T. lørdag skriver om formand Per Christensens dobbeltliv.

Det skriver 3F's næstformand, Tina Christensen, i en mail til Ritzau.

- Med de oplysninger, vi har i sagen, har vi ikke kendskab til forhold, der tyder på misbrug af hverken embede eller 3F-midler i forbindelse med Per Christensens privatliv, skriver hun.

Ifølge B.T. har formanden i en årrække haft flere sideløbende forhold til i alt fire kvinder. Kvinderne havde ikke kendskab til de andre forhold, formanden havde. Tre af dem står frem i artiklen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tina Christensen skriver, at Per Christensens forhold tilhører privatlivet. Hun udtrykker dog også forståelse for, at kvinderne synes, det er ubehageligt at blive svigtet.

- Det er stærkt ubehageligt for de kvinder, at de er blevet svigtet – det tror jeg alle kan forstå. Men jeg mener, at det her er dybt privat, skriver Tina Christensen.

Hun oplyser desuden, at formanden ikke har anvendt 3F's advokat, sådan som B.T. har skrevet det.

- Det er forkert. Advokaten afviser, at Per Christensen skulle have bedt om at tage en sådan kontakt, slutter hun.