Formandsfavorit: Vi kan bruge Løkke og Jensen til rigtig meget

Jakob Ellemann-Jensen har endnu ikke som mulig formand for Venstre afklaret fremtidigt samarbejde med Løkke.

Allerede inden sommerferien talte Venstres Jakob Ellemann-Jensen med partiets daværende formand, Lars Løkke Rasmussen, om at overtage hans post.

Men hvis Ellemann-Jensen ender med at blive partiets næste formand, skal han navigere i en folketingsgruppe, hvor Løkke skal spille en rolle.

Den rolle er dog endnu ikke afklaret, skriver Berlingske, der torsdag aften bringer et interview med formandskandidaten.

Spurgt til, hvordan Ellemann-Jensen ser Lars Løkke Rasmussens rolle i partiet fremover, lyder svaret:

- Jeg har stadig til gode at have en grundig snak med Lars, når og hvis jeg bliver formand, der handler om, hvor vi bruger ham bedst. Han er en fænomenal ressource at trække på.

Det gælder også Kristian Jensen, der takker af som næstformand.

- Han er endnu en stor og tung ressource, som vi skal finde ud af at bruge bedst muligt. Det skal vi tale sammen om. Vi kan bruge både Kristian og Lars til rigtig meget, siger Jakob Ellemann-Jensen til Berlingske.

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trak sig fra deres poster som formand og næstformand efter et møde i Venstres hovedbestyrelse 31. august.

På lørdag skal partiet efter planen udpege deres afløsere ved et ekstraordinært landsmøde i Herning Kongrescenter.

Det ser ud til, at Jakob Ellemann-Jensen er den eneste, der bejler til formandsposten, mens både Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby stiller op til posten som næstformand i partiet.

