Formandskandidater forventer at Nye Borgerlige overlever

16. april kan blive en markant dato i Nye Borgerliges historie.

Det kriseramte parti holder ekstraordinært årsmøde i Fredericia, og først skal medlemmerne stemme om, hvorvidt partiet overhovedet skal fortsætte, og hvis det er tilfældet, skal der vælges en ny formand, hvor to kandidater har meldt sig - nemlig det tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen og den noget mere ukendte Daniel Fischer fra Sydfynskredsene.

Begge formandskandidater har en forventning om, at medlemmerne stemmer for, at partiet fortsætter, efter at partistifter og daværende formand Pernille Vermund tilbage i januar indstillede til, at partiet lukker og slukker.

Knap 300 medlemmer ventes at deltage, og det er Martin Henriksens vurdering, at de fleste stemmer for, at partiet kører videre.

- Min forventning er, at jeg møder en masse medlemmer, som har brugt rigtig lang tid på at arbejde for, at partiet kører videre. Der har været en benhård indsats fra mange menneskers side, og det er meget inspirerende og opløftende, siger Martin Henriksen, som fra 2005 til 2019 var et ganske fremtrædende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

Martin Henriksen er da også det klart største navn blandt de to formandskandidater, erkender Daniel Fischer. Men han har en idé om, at han kan gøre Danmark "til et bedre land", og derfor stiller han op.

- Jeg ved godt, at han er et noget mere kendt navn og ansigt i politik, end jeg er. Jeg er en total outsider i forhold til ham, siger Daniel Fischer om at skulle være i formandskamp mod Martin Henriksen.

I begyndelsen af 2022 tabte Martin Henriksen et formandsopgør i Dansk Folkeparti. Det var til Morten Messerschmidt. Måske er det derfor, at Martin Henriksen ikke tager noget for givet denne gang.

- Først skal medlemmerne tilkendegive, om Nye Borgerlige skal køre videre. Det håber jeg og tror jeg på, at medlemmerne gerne vil.

- Der er en hård kerne, der ikke vil finde sig i, at man bare forsøger at lukke partiet, på den måde som den tidligere politiske ledelse gjorde. Og så håber jeg, at medlemmerne godt kan se en pointe i, at jeg kan bære faklen videre sammen med dem, siger Martin Henriksen.

Daniel Fischer kigger matematisk på det hele.

- Lige nu er det 50/50. Vi er to, og det kan gå begge veje. Hvad medlemmerne vælger at gøre, kan jeg ikke svare på, da jeg af gode grunde ikke kan læse deres tanker, siger han.

Skal Nye Borgerlige opløses, kræver det, at to tredjedele af de stemmeberettigede stemmer for. Det skal ske på to ekstraordinære årsmøder for at gælde.

I første omgang er der dog blot planlagt et enkelt, altså tirsdag aften, i forventningen om, at partiet vil blive ført videre.

I dag er Nye Borgerlige ikke længere repræsenteret i Folketinget, efter at partiet ellers kom ind med seks mandater ved 2022-valget.

Pernille Vermund er i dag medlem af Liberal Alliance, mens Kim Edberg Andersen er hos Danmarksdemokraterne, mens Peter Seier Christensen har været sygemeldt længe og er løsgænger. De tre udgjorde ved årsskiftet Nye Borgerliges folketingsgruppe.

Nye Borgerlige har været i frit fald siden seneste valg. Mette Thiesen, Mikkel Bjørn og Lars Boje Mathiesen forlod Nye Borgerlige af forskellige årsager, længe inden at folketingsgruppen blev opløst.

I dag er Mette Thiesen og Mikkel Bjørn hos Dansk Folkeparti, mens Lars Boje Mathiesen er løsgænger.

