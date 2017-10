Fornyet fokus på seksuelle overgreb ændrer næppe sexistisk kultur

Den nye, globale debat om seksuelle overgreb på kvinder stikker dybt i vores sociale kultur, men den gør det med overfladiske midler og risikerer at ende som krusninger på et meget alvorligt problem, mener flere fagfolk

Et usædvanligt emne har fyldt den globale dagsorden siden søndag. Flere hundrede tusinder kvinder har under slagordet ”Me Too” (Også mig) meldt offentligt ud, at de har oplevet seksuelle overgreb på egen krop. Et emne, der normalt er tabuiseret og omgærdet af tvivl, selvbebrejdelser og tavshed.

Når det alligevel er kommet på alles læber, handler det selvfølgelig ikke mindst om logikken i de sociale medier. Der har de seneste år været talrige eksempler på selv små og skæve emner, der er gået virale af forskellige grunde. Denne gang er forklaringen især, at udgangspunktet – en filmmoguls spektakulære fald fra magtens tinder efter en række kendte skuespillerinders intime afsløringer af dennes overgreb – har alt det, virale historier ofte er gjort af: Kendte mennesker, misbrug af magt og sex.

Men der ligger også andet og mere bag emnets pludselige og enorme udbredelse, for afsløringen af filmproducenten Harvey Weinsteins overgreb taler direkte ind i en øget sensibilitet i disse år over for den maskuline kultur, siger professor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet, Antje Gimmler:

”Langt de fleste kvinder er blevet seksuelt krænket på den ene eller den anden måde gennem deres liv, og kvinders stemme er generelt blevet stærkere og mere selvsikker de seneste årtier. Men når oprøret kommer netop nu, kan det formentlig også ses som en reaktion på den form for stærkt sexistisk retorik, som den amerikanske præsident Donald Trump har ført, og som generelt har fået medvind det seneste års tid. Der har været en opsparet frustration, som nu får mange kvinder til at diskutere sexisme på en mere direkte og aggressiv måde.”