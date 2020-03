Forsamlinger med mere end 100 personer forbydes

Der må ikke være arrangementer med mere end 100 personer fra mandag, siger statsministeren.

Regeringen forbyder indendørs forsamlinger på mere end 100 personer fra mandag.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften på et pressemøde.

- Vi skal undgå, at for mange danskere bliver smittet på en gang. Det går allerede hurtigt herhjemme. Det går for hurtigt. Derfor intensiverer myndighederne indsatsen, siger hun.

I fredags blev der sat en grænse på maksimalt 1000 personer.

Og det var alene en opfordring fra regeringen, at sådanne store arrangementer blev udskudt eller helt aflyst, men en lov bliver efter planen hastet igennem i denne uge.

- Vi har ikke hjemmel til at forbyde det ved lovgivning i dag, men vi kommer til at bede Folketinget håndtere hastelovgivning i morgen, siger Mette Frederiksen.

Det ventes indført fra mandag.

Derudover opfordrer statsministeren til, at natteliv med mange gæster også lukker øjeblikkeligt.

Heller ikke i private sammenhænge bør der være mere end 100 personer samlet ad gangen, mener statsministeren.

Håbet er, at tiltaget kan være med til at mindske udbredelsen af coronasmitte i Danmark.

Der er onsdag aften 514 registrerede tilfælde af coronavirus i Danmark. Ti personer er indlagt på hospitalet, to er på intensivafdeling, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Tallet er steget på en måde de seneste dage, hvor vi i Danmark ser den mest dramatiske stigning i antallet af smittede i Europa.

- Vi er ved foden af epidemien. Coronavirus er sået i vores samfund. Det, vi gør nu, er afgørende for de kommende uger og måneder, siger han.

Der kan være flere smittede end de, der er meldt ud.

- Der er et betydeligt mørketal, siger ministeren.

Det skyldes, at der også formodes at være smitte blandt folk i Danmark, som ikke er opdaget.

Tidligere onsdag var meldingen, at 1303 personer er i karantæne.

Også i Norge og Sverige er der sat begrænsninger for, hvor mange personer der maksimalt må være samlet på et sted ad gangen. Begge lande har i øjeblikket en grænse på 500 personer.

